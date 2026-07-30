2026년 일본 실내녹화 공모전 ‘도시녹화기구상’ 수상, 공공 실내정원 모델 국제적 우수성 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 유보화)는 왕십리역 지하에 조성한 실내정원 ‘왕십리 아래숲길’이 지난 7월 29일 일본 도쿄 히비야컨벤션센터에서 열린 ‘2026년 일본 실내녹화 공모전’에서 ‘공익재단법인 도시녹화기구상’을 수상했다고 밝혔다.

이번 수상은 국내에서는 처음으로 일본 실내녹화 공모전 수상작에 이름을 올린 사례로, 성동구가 추진하고 있는 ‘5분 일상정원도시, 성동’ 정책과 공공시설 실내정원 조성 모델의 우수성을 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

올해로 12회를 맞은 ‘일본 실내녹화 공모전’은 일본 사단법인 실내녹화추진협의회가 주최하고 농림수산성이 후원하는 전문 공모전이다. 우수한 실내녹화 사례를 발굴해 녹화의 사회적 가치와 공공성을 알리기 위해 매년 개최되고 있다.

이번 수상 사례로 선정된 ‘왕십리 아래숲길’은 지난 2024년 왕십리역 지하 유휴공간을 활용해 조성한 대표적인 공공 실내정원이다. 지하철 이용객 등 유동인구가 많은 왕십리역 5호선 지하 1층 대합실 광장(4번과 5번 출구 사이)에 대형 화단과 다양한 식물, 가드닝 소품, 휴게 의자 등을 갖춘 특화 정원으로 조성해 주민들이 바쁜 일상 속에서 자연을 가까이 느끼며 잠시 쉬어 갈 수 있는 생활밀착형 녹색 휴식공간으로 사랑받고 있다.

특히 식물 교체와 유지관리가 쉬운 포트 삽입형 벽면녹화 시스템을 도입해 관리 효율성을 높인 점과 지하철역 유휴공간을 주민 누구나 이용할 수 있는 실내 정원 형태의 일상 휴식공간으로 전환한 점이 공모전에서 높은 평가를 받았다.

한편, 성동구는 ‘5분 일상정원도시’ 정책을 통해 주민 누구나 집 가까이에서 정원을 누릴 수 있도록 생활권 곳곳에 다양한 녹색공간을 조성하고 있다. 이번 수상을 계기로 공공시설과 생활공간을 활용한 성동형 정원도시 정책의 완성도를 더욱 높여 나갈 계획이다.

유보화 성동구청장은 “이번 수상은 성동구가 추진한 ‘5분 일상정원도시’ 정책이 국내를 넘어 국제적으로도 우수성과 공공성을 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 생활권 정원을 지속적으로 확대해 성동구만의 정원도시 모델을 더욱 발전시켜 나가겠다”고 말했다.