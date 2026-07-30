[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장은 최근 SK의 대구 AI 데이터센터 건립 계획 중단과 관련해 29일 SK 측에 공식 입장과 대안 제시를 요구했다.

추 시장은 이번 사안을 SK의 일방적인 ‘투자 철회’라고 규정하고 유감과 항의의 뜻을 전하며 대구 시민에게 사업 중단 이유와 향후 대책을 명확히 설명하라고 요구했다.

SK 측은 2023년 수성알파시티에 수전용량 40㎿ 규모의 고성능 고효율 AI 데이터센터 건립을 위해 대구시와 ‘투자 및 협력 협약(MOU)’을 하고 2028년 준공을 목표로 사업을 추진해 왔다.

그러나 2025년 상반기부터 데이터센터 투자환경 및 경영환경 변화 등을 이유로 사업추진을 사실상 포기했고 올해 초 사업중단을 대구시에 통보했다.

이에대해 추 시장은 SK 측의 MOU 파기가 자신의 취임 전 일이지만 시와 시민을 대표해 유감과 항의의 뜻을 전했다고 했다.

추경호 시장은 “SK가 일방적으로 투자를 철회한 것에 대해 어떤 입장을 가졌는지, 어떤 대안을 제시할 것인지 대구시민들에게 분명하게 설명할 것을 요구한다”며 “SK 측의 성의 있는 답변을 기다리겠다”고 말했다.