일당 중 3명 구속 기소

[헤럴드경제=고은결 기자] 전국 곳곳에서 보복 대행 범죄를 저지른 일당 중 일부가 검거돼 재판에 넘겨졌다.

인천지검 형사5부(방준성 부장검사)는 재물손괴와 주거침입 혐의로 보복 대행 행위자 모집책인 20대 남성 A씨를 구속 기소했다고 29일 밝혔다. 검찰은 또 A씨의 지시에 따라 보복 대행 범행을 실행한 B씨 등 20대 남녀 2명을 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동재물손괴 등 혐의로 구속 기소했다.

A씨 등은 지난 4∼6월 인천, 경기, 부산, 제주지역 아파트와 식당 등지에서 10차례 사적 보복을 대행한 혐의를 받는다. 이들은 주거지 현관문이나 식당 간판 앞에 빨간색 페인트와 하얀색 래커로 낙서하고 피해자를 비방하는 전단을 살포한 것으로 조사됐다. 또 아파트 현관문 앞에 밀가루와 계란을 섞어서 던지고 바닥에는 물엿을 뿌리기도 한 것으로 파악됐다.

A씨는 보복 대행 일당의 의뢰인 모집책으로부터 1건당 200만원을 받아 절반가량을 B씨 등에게 나눠줬다. A씨 등의 범행으로 인한 피해자는 모두 9명으로 BTS 멤버의 방문으로 유명세를 치른 제주도의 한 식당 관계자도 포함됐다.

앞서 이들 일당의 지시로 보복 대행 범죄를 저지른 또 다른 20대 남성 C씨는 재판에 넘겨졌고 지난 24일 인천지법에서 징역 6개월을 선고받기도 했다.

검찰 관계자는 “경찰과 함께 추가 공범과 보복 대행 의뢰자 등을 상대로도 계속 수사를 진행하고 있다”고 말했다.