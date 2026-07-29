[헤럴드경제=김주리 기자] 일본 구마모토현에서 규모 7.1의 강진이 발생한 직후 생성형 인공지능(AI)으로 만든 가짜 뉴스와 허위 구조 요청, 음모론 등이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼지면서 재난 대응에 혼란을 키우고 있다. 현지 당국은 사실 여부가 확인되지 않은 정보를 무분별하게 공유할 경우 실제 구조 활동에 지장을 줄 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

29일 NHK에 따르면 엑스(X·옛 트위터)에는 지진 발생 직후 “살려달라. 산 채로 매몰됐다”며 구조를 요청하는 게시물이 올라와 30만 회 이상 조회됐다.

하지만 확인 결과 게시물에 적힌 주소는 실제 존재하지 않는 곳이었고, 해당 계정은 이후 정지된 것으로 파악됐다.

가짜 뉴스는 구조 요청에 그치지 않았다.

구마모토현 가시마마치의 대형 쇼핑몰 ‘이온몰 구마모토’에서 폭발 사고로 사망자가 발생했다는 허위 정보도 온라인을 중심으로 확산됐다. 유튜브에는 생성형 AI를 활용해 실제 방송사 뉴스처럼 꾸민 가짜 영상까지 게시돼 수만 회의 조회 수를 기록했다.

X와 스레드 등에서는 지난해 노토반도 지진 당시 촬영된 쇼핑몰 영상을 이번 지진 장면인 것처럼 재활용해 퍼뜨리는 사례도 잇따랐다. 여기에 “외국인이 불을 질렀다”는 근거 없는 혐오성 유언비어까지 확산되며 혼란을 키우고 있다.

요미우리신문도 지진 직후 SNS에서 ‘지진을 미리 예측했다’, ‘인공지진’이라는 음모론성 게시물이 잇따라 올라왔다고 보도했다.

특히 지도 이미지를 첨부해 “예측을 발표했고 장소를 맞혔다”고 주장한 게시물은 조회 수가 340만 회를 넘긴 것으로 전해졌다.

전문가들은 재난 상황일수록 자극적인 게시물이 빠르게 확산되는 만큼 정보 검증이 무엇보다 중요하다고 강조한다.

‘일본 팩트체크센터’의 후루타 다이스케 편집장은 “자극적인 정보를 접했을 때는 공공기관 발표나 언론사 보도를 통해 진위를 확인하고, 확실하지 않은 정보는 퍼 나르지 말아 달라”고 당부했다.

현지 언론과 구조 당국도 허위 정보가 확산될 경우 실제 구조 요청이 묻히거나 현장 대응이 지연되는 등 재난 대응 체계 전반에 심각한 영향을 줄 수 있다고 경고했다.

실제로 일본에서는 대형 재난 때마다 허위 정보가 반복적으로 등장했다. 2016년 구마모토 지진 당시에는 ‘동물원에서 사자가 탈출했다’는 거짓 소문이 퍼졌고, 2024년 노토반도 지진 때도 허위 구조 요청이 잇따르면서 구조 당국이 혼선을 겪은 바 있다.

전문가들은 생성형 AI 기술이 발전하면서 실제 뉴스와 구분하기 어려운 허위 콘텐츠가 더욱 늘어날 것으로 보고 있다. 특히 재난 상황에서는 자극적인 영상이나 구조 요청을 접하더라도 공공기관과 언론의 공식 발표를 먼저 확인하고, 출처가 불분명한 게시물은 공유하지 않는 것이 2차 피해를 막는 가장 효과적인 대응이라고 조언한다.