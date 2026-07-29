화곡동 487번지 고지대 편의시설 설치 주민설명회 개최 ... 진 구청장 “이동약자 불편 없도록 최선 다할 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 29일 화곡2동 주민센터에서 열린 ‘화곡동 487번지 일대 고지대 이동약자 편의시설 설치사업 주민설명회’에 참석했다.

진 구청장은 “지금 같은 폭염에는 평지를 걷는 것도 힘든데 그동안 가파른 경사로 인해 많은 분들이 불편을 겪으셨을 걸 생각하니 사업을 더욱 내실 있게 추진해야겠다는 책임감을 느낀다”며 “이동약자가 고지대로 인해 겪는 불편함을 해소해 나가는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

구는 본격적인 사업 추진에 앞서 추진계획(안)을 설명하고 지역 주민들의 의견을 폭넓게 듣기 위해 주민설명회를 개최했다.

설명회는 대상지 인근 화곡2, 4동 주민 50여 명이 참석한 가운데 ▷고지대 엘리베이터 설치 사업계획(안) 공유 ▷질의응답 등 순으로 진행됐다.

화곡동 487번지 일대는 33도 이상의 경사도와 100개가 넘는 계단으로 인해 어르신과 임산부 등 이동약자들이 큰 불편을 겪어온 곳이다.

구는 서울시 ‘고지대 이동약자 편의시설 설치사업’ 공모에 선정돼 확보한 총 사업비 40억 원을 투입해 높이 16.5m, 15인승 규모의 엘리베이터와 총 51m의 연결 보행교를 설치할 계획이다.

현재 기본 및 실시설계 용역을 진행 중이며, 27년 2월 착공을 거쳐 6월 준공을 목표로 추진할 계획이다.