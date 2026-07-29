신용대출·주담대·전세대출 전반 인상 “여신 포트폴리오 안정적 관리 위한 것”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행이 주요 가계대출 상품 금리를 최대 0.53%포인트 인상한다.

29일 금융권에 따르면 국민은행은 오는 31일부터 주요 신용대출과 주택담보대출, 전세자금대출 상품 금리를 0.06~0.53%포인트 상향하기로 했다.

KB신용대출과 KB급여이체 신용대출, KB스타 신용대출 등 주요 신용대출 상품 금리는 0.1~0.5%포인트 오른다. 신용대출 중에서도 KB사업자든든 신용대출과 KB새희망홀씨Ⅱ, KB사잇돌 중금리 대출, KB햇살론 등 취약계층 전용 상품의 금리는 유지된다.

주택 관련 대출 금리도 비대면 상품을 중심으로 인상이 예고됐다. 대면 대출보다 금리가 낮아 쏠림 우려가 있다고 보고 대면 상품과 비슷한 수준으로 조정하는 것이다.

비대면 상품인 KB스타 아파트 담보대출(구입자금용·신잔액 6개월 코픽스 기준) 금리를 0.53%포인트 인상하고 대면 상품인 KB주택담보대출(변동) 금리는 0.06%포인트 올린다.

전세자금대출 대표 상품인 KB주택전세자금대출, KB전세금안심대출, KB플러스전세자금대출 금리는 0.14~0.25%포인트 상향한다. 비대면 전세자금대출 상품 금리는 0.26~0.49%포인트 오른다.

국민은행 관계자는 “가계부채 속도 조절과 여신 포트폴리오의 안정적 관리를 위한 조치”라고 말했다.