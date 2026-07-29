[헤럴드경제=소민호 기자] 국토교통부는 정부의 3대 메가프로젝트 추진계획의 일환으로 29일 산업입지정책심의회 심의·의결을 거쳐 광주군공항 부지 일원 약 250만평을 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 지정했다고 밝혔다.

후보지 지정은 산업통상부가 삼성전자와 SK하이닉스의 수요를 토대로 ‘산업입지 및 개발에 관한 법률’에 따른 국가산단 지정을 요청한 데 따른 것이다.

관계부처와 민간 전문가로 구성된 산업입지정책심의회는 국가산단 조성 필요성, 기업 투자수요 등을 종합적으로 고려해 후보지를 확정했다.

국토부는 반도체 산업 생태계와 정주 기능까지 충분히 담을 수 있는 국가산단으로 조성하기 위해 후보지 추가 확장도 신속히 검토·추진할 계획이다. 앵커기업의 생산시설 공간 외에 협력업체와 연구기관 등이 집적해 성장할 수 있는 산업생태계 공간을 함께 조성할 필요가 있다는 점에서다.

아울러 기업과 근로자가 선호하는 주거·교육·문화·교통 등 기능을 교통 인프라로 유기적으로 연계, 산업·정주 여건이 함께 갖춰진 기업형첨단도시로 조성해 나갈 계획이라고 강조했다.

국토부는 기업의 투자 일정에 맞춰 입지를 적기 공급하기 위해 산업단지계획 등 후속절차를 차질없이 준비한다는 방침이다.

김이탁 국토부 제1차관은 “250만평 후보지 지정은 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 조성의 첫 단계이자 본격적인 출발점”이라며 “앵커기업의 실수요 부지 뿐만 아니라 협력업체 등이 함께 성장할 수 있는 산업생태계, 정주·문화 등 기능까지 충분히 담아 나가도록 기업·관계부처·지자체와 긴밀히 협력해 추가 확장방안을 이른 시일 내 마련하겠다”고 밝혔다.