싱가포르에 본사를 둔 K-뷰티 수출·유통 플랫폼 네스트랩 글로벌(NESTLAB GLOBAL PTE. LTD.)이 지난 7월 4일부터 5일까지 인도네시아 자카르타 GBK 매디아 스타디움(GBK Madya Stadium)에서 열린 ‘BIGU 페스티벌 2026’에 공식 뷰티 파트너로 참가해 준비한 제품을 모두 판매했다고 밝혔다.

BIGU 페스티벌은 자카르타에서 열리는 음악 페스티벌로, 다양한 소비자를 대상으로 K-뷰티 브랜드를 소개하는 행사 중 하나다.

네스트랩 글로벌은 행사 기간 자체 브랜드 ‘OBVA(오브아)’와 고객사 브랜드 ‘DECORE(드코어)’를 선보였으며, 단독 부스를 운영했다. 회사 측에 따르면 행사 기간 약 2,100명이 부스를 방문했으며 준비한 제품은 모두 판매됐다.

네스트랩 글로벌은 싱가포르 본사가 수출 계약과 유통을 담당하고, 한국의 브랜딩·마케팅 에이전시 ㈜네스트랩이 브랜드 콘텐츠와 마케팅을 지원하며, 인도네시아 자카르타 현지 팀이 마케팅과 유통 운영을 맡는 3개 거점 체계를 운영하고 있다.

회사 측은 이번 행사에서 자체 브랜드뿐 아니라 고객사 브랜드도 함께 소개했으며, 이를 통해 동남아 시장에서 멀티브랜드 유통 플랫폼 운영 사례를 확대하고 있다고 설명했다.

송근선 네스트랩 글로벌 대표는 “이번 행사를 통해 자체 브랜드뿐 아니라 고객사 브랜드도 함께 현지 시장에 선보일 수 있었다”며 “앞으로도 국내 K-뷰티 브랜드의 동남아 시장 진출을 지원할 계획”이라고 말했다.

한편 네스트랩 글로벌은 이번 인도네시아 행사 이후 동남아 주요 국가를 중심으로 유통망을 확대할 계획이다.