[헤럴드경제=이상섭 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽) 과 박홍근 기획예산처 장관이 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제위원회 전체회의에서 대화하고 있다.


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