아시안게임 대비 담금질

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 29~31일 2박 3일간 진천 국가대표선수촌에서 e스포츠 국가대표팀의 입촌 훈련을 지원한다고 29일 밝혔다.

e스포츠 종목 최초의 선수촌 입촌으로, 9월 개막하는 2026 아이치나고야하계아시아경기대회를 앞두고 국가대표로서의 자긍심을 높이고 팀워크를 다지기 위해 마련됐다.

e스포츠는 2022 항저우아시안게임에서 7개 세부종목으로 처음 정식 종목에 채택된 데 이어, 이번 아이치나고야아시안게임에서는 11개 세부종목으로 확대됐다. 이번 입촌훈련에는 6개 종목(배틀그라운드 모바일, 뿌요뿌요 챔피언스, eFootball, 그란 투리스모 7, 포켓몬 유나이트, 제5인격) 총 22명의 선수단이 참여해 국가대표 선수로서의 선수촌 생활을 경험한다.

e스포츠 선수단은 입촌 훈련 기간 선수촌 시설을 이용하며 김택수 국가대표선수촌장의 특강을 통해 국가대표로서의 자긍심을 고취할 예정이다. 아울러 입촌 기간 중 열리는 아이치나고야아시안게임 D-50 기념행사이자 국가대표 사기진작 프로젝트인 ‘치어업스페이지(Cheer UP Stage)에 참여해 함께 훈련하는 타 종목 선수들과 교류하며 팀코리아로서의 화합을 다진다.

이 밖에도 선수단은 한국스포츠과학원 협력 훈련, 도핑 방지 교육, 종목별 자율 훈련 등 자체 프로그램을 병행하며 선수촌에서 아시안게임 준비에 박차를 가한다.

김택수 선수촌장은 “e스포츠 국가대표팀의 첫 선수촌 입촌을 진심으로 환영한다”며 “국가를 대표한다는 자긍심을 바탕으로 아시안게임에서 최고의 기량을 발휘하길 기대한다”고 전했다.