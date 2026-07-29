3.14 원주 여행 새 매력 추가

[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 철도 유휴부지를 활용해 조성한 도시숲 ‘치악산 바람길숲’이 밤에 SF영화 공간처럼 변신했다.

원주여행에 또하나의 신비한 매력이 추가된 것이다. 원주시가 이곳에 밤 여행 인프라를 완성하고 27일 부터 시민과 여행자들에게 공개하기 시작했다.

29일 원주시에 따르면, 치악산 바람길숲은 지난해 10월 전 구간을 개통한 도심형 산책로로, 우산동 한라비발디아파트 앞에서 반곡역까지 총연장 11.3㎞에 이르는 숲길이다.

옛 중앙선 폐철도를 활용해 조성됐으며, 도심 열섬현상 완화와 미세먼지 저감 등 효과도 있는 것으로 실증됐다.

옛 원주역을 리모델링한 원주센트럴파크를 비롯해 평원동 중앙광장, 봉산동 봉산정원, 원주터널, 번재마을숲, 행구동 유교역 광장 등이 주요 스폿이다.

특히 여름철 수국 개화 시기에 맞춰 우산철교와 평원동 중앙광장, 유교역 광장에는 수국을 활용한 포토존을 조성했으며, 테마형 조명을 설치해 야간에도 다채로운 경관을 연출했다.

봉산동 원주터널 입구에는 우주를 주제로 한 야간 포토존을 조성하고, 터널 내부에는 바닷속을 유영하는 고래를 형상화한 경관조명을 설치했다.

평원동 중앙광장에는 구체 조형물 조명을 설치해 야간 포토스팟을 조성했으며, 바람길숲 내 보행육교에는 스토리텔링이 담긴 글귀 조명을 설치했다.

원주시는 치악산 바람길숲이 단절된 도심을 숲길로 연결하는 원주시 대표 녹색공간이자 새로운 랜드마크로 자리매김할 수 있도록, 잘 단장하고 업그레이드시킬 계획이다.