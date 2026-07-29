[헤럴드경제=이명수 기자] 하이브가 2분기 매출 1조 4500억, 영업이익 1709억을 각각 돌파하며 사상 최대의 분기 실적을 달성했다.

노컷뉴스에 따르면, 하이브는 2026년 2분기 매출액이 1조 4500억 원, 영업이익이 1709억 원이라고 28일 밝혔다. 분기 기준 매출액이 1조 원을, 분기 영업이익이 1천억을 넘어선 것은 모두 최초다. 분기 사상 최대치다. 이에 힘입어 하이브의 반기 매출액은 처음으로 2조 원을 넘어섰다.

소속 아티스트가 꾸준히 컴백해 월드 투어를 진행해, 직접 참여형 매출 강세가 두드러졌다. 공연 부문 6477억 원, 음반·음원 3268억 원을 각각 기록했다. 간접 참여형 매출 중 MD(기획 상품) 및 라이선싱도 공연과 동반 상승효과를 내 3106억 원에 이르렀다. 이 또한 사상 최대치다.

전년 동기와 비교했을 때 매출이 2배 이상 성장한 데 이어, 두 자릿수(11.8%) 영업이익률까지 달성해 내실도 다졌다는 게 하이브의 설명이다.

2분기 실적을 견인한 아티스트로는 그룹 방탄소년단(BTS)을 꼽았다. 방탄소년단은 올해 3월 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 내고 4월부터 동명의 월드 투어를 진행 중이다.

글로벌 음악 데이터 분석 기업 루미네이트에 따르면 복귀 앨범 ‘아리랑’은 미국 내 바이닐과 CD 앨범 판매량 정상에 올라 음반 시장에 활기를 불어넣었다.

방탄소년단은 월드 투어 개최지마다 대규모 경제 효과를 불러일으켰다. 지난 20일(한국 시각)에는 월드컵 사상 최초로 열린 결승전 하프타임(중간 휴식) 쇼에 등장해 위상을 뽐내기도 했다.