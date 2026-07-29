- 에이전틱 AI·로봇·5G 특화망 결합한 하이퍼오토메이션 플랫폼 구축 추진

페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)는 에티버스이피에이(ETEVERS ePA, 대표 이종규·구본훈)와 피지컬AI(Physical AI) 기반 사업의 공동 수주와 구축·운영을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 에이전틱 AI(Agentic AI), 4족 보행 로봇, 5G 특화망을 결합해 공공 분야 하이퍼오토메이션(Hyperautomation) 플랫폼을 구축하는 데 목적이 있다.

양사는 대화형 AI 기반 의사결정과 로봇을 활용한 현장 작업을 연계한 엔드투엔드(End-to-End) 피지컬AI 서비스를 공동으로 구축할 계획이다.

페르소나AI는 에이전틱 AI 기반 업무 자동화 기술과 멀티에이전트 시스템, 대화형 AI 플랫폼, AI 워크플로우 오케스트레이션 기술을 바탕으로 다양한 업무를 자동화하는 소프트웨어 플랫폼을 제공한다. AI가 업무를 분석하고 여러 시스템과 연동해 실행하는 기술을 통해 공공기관의 디지털 전환을 지원할 예정이다.

에티버스이피에이는 4족 보행 로봇과 5G 특화망 인프라를 기반으로 로봇 플랫폼 공급과 현장 구축, 기술 지원 및 사업화를 담당한다. 5G 특화망은 AI와 로봇 간 실시간 데이터 처리와 원격 제어를 지원해 안정적인 운영 환경을 제공한다.

양사는 AI 소프트웨어와 로봇 하드웨어를 하나의 플랫폼으로 연계해 AI가 업무를 분석·지시하면 로봇이 이를 수행하고, 현장에서 수집된 데이터가 다시 AI에 반영되는 자동화 체계를 구현할 계획이다. 이를 통해 시설 안전점검, 산업현장 순찰, 공공 인프라 관리, 재난 대응, 국방·보안 등 다양한 분야에서 자율 운영 기반을 확대한다는 방침이다.

이번 협력은 AI 소프트웨어와 로봇, 통신 인프라를 통합한 피지컬AI 플랫폼 구축 사례로, 공공 분야를 중심으로 관련 기술의 실증과 적용을 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다.

페르소나AI 유승재 대표는 “피지컬AI 시대에는 AI가 분석과 의사결정을 수행하고 로봇이 이를 현장에서 실행하는 통합 체계가 중요하다”며 “이번 협력을 통해 공공부문을 시작으로 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 하이퍼오토메이션 플랫폼을 구축해 나가겠다”고 말했다.

에티버스이피에이 이종규 대표는 “AI와 자율주행 로봇, 5G 특화망을 연계한 기술을 기반으로 공공과 산업 현장에서 활용 가능한 피지컬AI 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

양사는 앞으로 실무협의회를 운영하며 공동 사업 발굴과 기술검증(PoC), 공공 프로젝트 제안, 기술 고도화 등을 단계적으로 추진할 계획이다.