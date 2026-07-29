[헤럴드경제=윤창빈 기자] 개인정보 유출과 무단 소액결제 피해가 발생한 KT 해킹 사고에 대한 제재 수위가 오늘 개인정보보호위원회 전체회의를 통해 결정된다. 업계에서는 KT에 부과될 과징금이 많게는 1900억 원대에 이를 수 있다는 전망이 나온다. 사진은 29일 오전 서울 종로구 KT 광화문빌딩의 모습.
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입력 2026-07-29 10:36:45
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[헤럴드경제=윤창빈 기자] 개인정보 유출과 무단 소액결제 피해가 발생한 KT 해킹 사고에 대한 제재 수위가 오늘 개인정보보호위원회 전체회의를 통해 결정된다. 업계에서는 KT에 부과될 과징금이 많게는 1900억 원대에 이를 수 있다는 전망이 나온다. 사진은 29일 오전 서울 종로구 KT 광화문빌딩의 모습.
外人 패닉셀·中 반도체 굴기·삼전닉스 편중…코스피 ‘잔인한 7월’ [반도체 쇼크에 코스피 6000 붕괴]
여러 악재가 동시다발적으로 몰려들면서 코스피가 ‘잔인한 7월’을 겪고 있다. 한달 남짓한 사이, 9000선대에서 6000선대까지 급락했다. 이달 월간 하락률은 외환위기, 글로벌 금융위기까지 넘어섰을 정도다. 중국 반도체 산업의 추격이 인공지능(AI) 반도체 랠리에 균열을 냈고, 외국인의 기록적인 순매도세가 지수를 끌어내리고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉
개그맨 표인봉, 목사 변신 후 서울역 앞에서 붕어빵 굽는 근황
[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 틴틴파이브로 1990년대 큰 인기를 얻은 코미디언 표인봉이 서울역 앞에서 따뜻한 나눔을 실천하는 근황이 공개됐다. 26일 유튜브 채널 ‘CGN’(기독교 선교방송)에 따르면 최근 ‘개그맨 표인봉이 서울역 앞에서 붕어빵을 굽는 이유’라는 제목의 영상이 공개돼 잔잔한 울림을 주고 있다. 영상 속 표인봉은 아내 유정화 씨와 함께 서울역 광장을 찾아 노숙인들에게 나눠줄 붕어빵과 어묵을 직접 준비하며 분주하게 움직였다. 이 봉사는 2024년 그의 아내가 ‘너무 추운데 노숙인들에게 갓 구운 붕어빵을 드리면 좋아하실 것 같다’고 제안한 것에서 시작됐다고 한다. 표인봉은 “복음을 전할 수 있는 좋은 기회였다”며 “크리스천으로서의 사명을 다한다는 생각으로 준비했다”고 말했다. 그는 봉사를 할 장소를 마련하는 것에 그치지 않고 붕어빵을 기다리는 노숙인들이 무료하지 않도록 직접 노래를 부르고 마술 공연도 선보이며 현장을 웃음으로 채웠다. 표인봉은 과거 오랜 슬럼프를 신앙
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었