[헤럴드경제=윤창빈 기자] 개인정보 유출과 무단 소액결제 피해가 발생한 KT 해킹 사고에 대한 제재 수위가 오늘 개인정보보호위원회 전체회의를 통해 결정된다. 업계에서는 KT에 부과될 과징금이 많게는 1900억 원대에 이를 수 있다는 전망이 나온다. 사진은 29일 오전 서울 종로구 KT 광화문빌딩의 모습.


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