4900원 ‘한끼 양념육’, 일매출 약 250% 급증 여름 겨냥한 ‘한돈 저당 양념육’은 매출 2위에

[헤럴드경제=정찬수 기자] 편의점 GS25가 올해 축산 가공 카테고리 매출이 전년 동기 대비 90% 신장했다고 29일 밝혔다.

GS25는 1~2인 가구 증가와 간편 조리 수요 확대에 맞춰 ‘간편 양념육’을 전략 상품으로 육성하고 있다.

지난 1월에는 200g 용량의 ‘한끼 양념육’ 라인업을 론칭했다. 가격은 4900원이다. 4월에는 맛과 품질을 높이는 리뉴얼을 진행했다. 리뉴얼 이후 취급점포당 축산 가공 카테고리 일매출은 리뉴얼 전 대비 약 250% 증가했다.

7월에는 신규 라인업 ‘로우슈거 저당한돈’ 2종(돼지불고기·제육볶음)을 선보였다. 편의점 업계 최초로 선보인 저당 양념육이다. 용량은 400g, 가격은 9900원이다.

저당 소스를 사용해 일반 양념육 대비 당 함량을 50% 이상 낮췄다. 당 함량은 2g이다. 국내산 한돈을 사용했으며 단백질은 13g이다.

해당 신제품은 출시 직후 전체 축산 가공 카테고리 매출 2·3위에 올랐다. 기존 축산 가공 신상품 대비 약 3배 높은 초도 발주량을 기록했다.

한편 GS25는 7월 말까지 ‘한끼 양념육’은 GS Pay 결제 시 2000원 할인 혜택을 제공한다. ‘로우슈거 저당한돈’ 2종은 1+1 행사를 진행한다.

이서인 GS25 축수산팀 MD는 “1~2인 가구 증가와 간편한 조리 수요가 확대되면서 소용량 양념육에 대한 수요도 확대되고 있다”며 “앞으로도 고객의 라이프스타일과 소비 트렌드를 반영한 차별화 축산 상품을 선보여 신선식품 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.