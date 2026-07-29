디에이치 클래스트 내장목공사 도입 근로자 작업집중도 향상 제고 기대

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 근로자의 신체 부담을 줄여주는 ‘산업용 웨어러블 로봇’을 업계 최초로 도입했다.

현대건설은 서울 서초구 ‘디에이치 클래스트’ 현장의 내장목공사에 현대자동차·기아 로보틱스랩이 개발한 산업용 착용 로봇 ‘엑스블 숄더(X-ble Shoulder)’를 도입했다고 29일 밝혔다.

내장목공사의 천장 작업은 근로자가 장시간 팔을 머리 위로 들어 올린 상태에서 자재 설치와 고정 작업 등을 반복하는 공정이다. 작업 특성상 어깨와 팔 부위에 지속적인 부담이 발생해 근로자의 작업 집중도와 자세 안정성에도 영향을 줄 수 있다.

현대건설은 엑스블 숄더를 천장 작업에 활용해 근로자들의 피로도를 완화하고, 작업 집중도를 높일 것으로 기대하고 있다. 또 근골격계 질환 위험성 감소와 작업 효율 향상에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 상부 설비 작업과 천장 도장 작업, 도배 작업 등 윗보기 작업이 많은 다양한 공정에도 적용을 검토할 예정이다.

엑스블 숄더는 팔을 위로 올려 작업할 때 근로자의 상완 근력을 보조하는 산업용 착용 로봇이다. 무동력 토크 생성 구조로 설계돼 가볍고, 별도로 충전할 필요가 없어 유지 및 관리가 편리하다. 또한, 근력 보상 모듈 근력 보상 모듈을 적용해 보조력을 생성하고, 이를 통해 작업자의 어깨 관절 부하와 전·측방 삼각근의 활성도를 각각 최대 60%와 30% 경감할 수 있다.

특히 어깨 관절 가동 범위를 0도에서 180도까지 구현해 착용 상태에서도 양팔을 자유롭게 움직일 수 있다. 한 현장 근로자는 “엑스블 숄더를 착용하면 팔을 들고 있을 때 힘이 덜 들어간다”며 “기존 작업 방식이나 움직임을 크게 바꾸지 않고 사용할 수 있어 현장에서 활용하기 편리하다”고 말했다.

한편, 현대건설과 현대엔지니어링 통합 연구개발(R&D)조직인 ‘HMG건설기술연구원’은 인공지능(AI)·로보틱스를 전담 연구 조직으로 스마트건설연구실, 로보틱스연구팀, AI연구팀 등을 운영 중이다. 이를 기반으로 스마트 건설기술 확대와 현장 로보틱스 적용, 안전품질 및 휴먼에러 예방에 힘을 쏟고 있다. 현대건설은 최근 AI 및 로보틱스 등 미래 기술을 보유한 스타트업을 선정해 건설현장과 주거상품을 대상으로 기술 실증에도 나서고 있다.