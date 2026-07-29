[헤럴드경제=고승희 기자] 1세대 K-팝 그룹 젝스키스의 고지용이 이혼 사실을 뒤늦게 알렸다.

고지용은 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정”이라며 2년 전 이혼했다고 밝혔다.

뒤늦게 전할 수밖에 없었던 이유로 그는 “아들이 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문”이라고 했다.

그러면서 “앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로는 헤어졌지만, 서로를 응원하며 잘 지내고 있다”고 말했다.

마지막으로 고지용은 “개인적인 질문은 삼가 주시길 부탁드리며, 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다”고 했다.

고지용은 1997년 젝스키스로 데뷔해 H.O.T.와 함께 1990년대 후반 가요계를 이끌었다. 2000년 젝스키스 해체 이후 사업을 시작했고, 2013년 가정의학과 전문의와 결혼해 이듬해 아들을 얻었다. 2016년엔 육아 프로그램 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 가족과 출연했다.