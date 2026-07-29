공공·상업용 구분 폐지 지정 게시대 통합 운영 현수막 광고 대행료도 인하

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 서대문구(구청장 박운기)는 올해 9월 1일부터 관내 연립형 현수막 지정 게시대의 공공용과 상업용 구분을 없애고 통합 운영체계로 전환한다고 29일 밝혔다.

이번 개편은 행정 편의에 맞춰 나뉘어 있던 게시 공간을 주민과 소상공인이 보다 자유롭게 활용할 수 있도록 규제를 개선한 것으로 골목상권 홍보 기회를 넓히기 위한 민생 중심 정책이라고 구는 전했다.

서대문구는 관내 영천시장과 포방터시장에서 ‘2026년 문화관광형시장 육성사업’을 추진하는 등 소상공인 육성에 힘쓰고 있다.

현재 서대문구 연립형 현수막 지정게시대는 모두 25개소 144면이다. 그러나 이 중 공공용이 96면으로 전체의 3분의 2를 차지하는 반면 주민과 소상공인이 이용하는 상업용은 48면에 그쳤다. 여기에 상업용 게시대 상당수가 홍보 효과가 낮은 위치에 설치돼 있어 이용률과 만족도가 모두 낮다는 지적이 있었다.

구는 이번 개편을 통해 전체 25개 게시대에서 1~2단만 공공용으로 유지하고 나머지 대부분의 게시 공간을 주민과 소상공인이 이용할 수 있도록 개방한다. 또 단형 현수막 지정게시대 56개소 106면도 신청 시스템을 개편한 뒤 10월부터 전면 개방할 예정이다.

소상공인의 경제적 부담도 줄인다. 구는 위탁 운영업체와 협의를 거쳐 상업용 현수막 광고 대행료를 5.7~7.4% 인하하기로 했다.

박운기 서대문구청장은 “앞으로도 행정이 가진 공간과 제도를 주민분들의 입장에서 다시 살펴보고 골목상권에 도움이 되는 실용적인 규제 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.