[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표 박강수)이 오는 8월 1일 대전 골프존조이마루 경기장에서 88명의 남녀 프로가 참가하는 혼성 스크린골프투어 ‘2026 타이어프로 G투어 믹스트’ 5차 대회(총상금 8000만원)를 개최한다고 29일 밝혔다.

경기는 최근 출시된 골프존 시뮬레이터 신제품 투비전NX플러스 시스템 투어 모드에서 진행된다. 새로운 ‘AI 스핀센서’를 탑재해 구질 구현이 더 고도화됐고 코스 그래픽도 사실감이 커졌다. 코스 지형, 잔디, 벙커, 그린 라이 등 시각적 디테일도 개선됐다.

G투어 믹스트는 남녀 정규대회와 다르게 1라운드 컷오프 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행된다. 지정구는 세인트나인 N BLACK & N GOLD 볼이다.

이번 대회에는 KPGA 정찬민, 전재한, 김한별, 공태현과 KLPGA 유효주가 추천선수로 참여해 기존 스크린골프투어 강자들과 어떤 플레이를 그려나갈지가 관전 포인트로 꼽힌다.

더욱 흥미로운 경기 진행을 위해 대회 코스는 당일 공개 예정이라고 골프존은 전했다.