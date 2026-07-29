김가영도 LPBA 16강 진출

[헤럴드경제=조용직 기자] 조재호와 강동궁이 3쿠션 유망주들을 제압하고 나란히 대회 64강에 올랐다.

28일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2026-2027시즌 3차 투어 에스와이 챔피언십 PBA 128강 1일차 일정이 마무리됐다. 조재호는 김도현을 승부치기, 강동궁은 임택동을 세트스코어 3:-1로 꺽고 64강에 진출했다.

조재호는 이날 두 세트를 선취한 뒤 두 세트를 내리 내주면서 승부치기에 돌입했다. 그는 선공으로 뱅크샷을 성공해 2-0으로 앞섰고, 김도헌의 옆돌리기가 실패하면서 승리를 확정지었다.

강동궁은 지난 시즌 드림투어 7차전 준우승을 하며 1부 투어에 승격한 임택동을 맞았다. 그는 세트스코어 2:1로 앞선 4세트 2이닝째 하이런 14점을 퍼붓는 화력을 과시하는 등 우위를 유지하며 낙승했다.

일본 3쿠션 강호 모리 유스케는 와일드카드 김도균을 세트스코어 3:0으로 제압하고 64강에 올랐다. ‘미스터 매직’ 세미 사이그너(튀르키예)는 문호범을 세트스코어 3:1로, 응우옌꾸옥응우옌(베트남)도 유준석을 3:1로 잠재웠다. 오성욱은 엄상필을 3:1로 제압하고 64강에 올랐다. 다비드 사파타(스페인)도 김태호2를 3:0으로 물리쳤다.

이날 열린 LPBA 32강에선 김가영이 이화연을 3:0으로 제압하고 16강에 올랐다. 김민아는 우휘인을 3:1로 꺾었다.

대회 4일차인 30일에는 PBA 128강과 LPBA 32강 2일차 일정이 펼쳐진다.