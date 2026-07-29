31일 송파문화예술회관에서 국내외 전문가 한자리에 모여 우수사례·정책방향 발표·토론

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구는 31일 오후 1시 송파문화예술회관에서 세계 각국의 보행도시 전문가들이 참여하는 ‘더나은 보행도시 국제심포지엄’을 개최한다고 29일 밝혔더.

송파구는 가락시장사거리 일대에 총 6700㎡ 규모의 ‘걷고 싶은 가로정원’을 조성하고 있다. 구가 추진중인 ‘송파대로 명품거리 조성사업’의 일환이다.

이번 심포지엄은 사단법인 더나은도시디자인포럼(PUDA)과 건축공간연구원(AURI)이 공동 주최하고 송파구가 후원한다. 폴란드·중국·일본·오만 등 해외 전문가와 국내 연구기관 전문가가 보행도시 우수사례와 정책 방향을 발표하는 주제발표와 종합토론이 이어진다.

서강석 송파구청장은 “도시의 경쟁력은 얼마나 걷기 좋고 머물고 싶은 공간을 만들었느냐에서 나온다”며 “이번 심포지엄이 세계 전문가들의 경험과 지혜를 공유하고, 송파의 보행도시 정책을 한 단계 더 발전시키는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.