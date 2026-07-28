CJ ENM, 아마존 인도에 콘텐츠 100여편 공개 신규 콘텐츠에 현지 언어 더빙 등 현지화 강화 ‘유미의 세포들 3’ 필두로 화제작 순차 선봬

[헤럴드경제=손미정 기자] CJ ENM이 14억 인구의 인도 시장 공략을 본격화한다. 높아지고 있는 인도 내 K-드라마 수요에 적극 대응하면서, 지속적으로 추진해 온 글로벌 사업 전략에 속도를 내겠다는 계획이다.

CJ ENM은 지난 27일 인도 뭄바이에서 ‘아마존 프라임 비디오 인도(Amazon Prime Video India)’와 K-콘텐츠 공급을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 파트너십으로 CJ ENM은 향후 2년간 아마존 프라임 비디오 인도를 통해 신작 26편을 포함한 총 100여편의 콘텐츠를 순차적으로 공개한다.

글로벌 팬들에게 사랑받은 대표 지식재산(IP)와 인기 라이브러리 작품들이 대거 포함될 예정인 가운데, CJ ENM은 새롭게 공개되는 신작에는 영어 자막과 힌디어·타밀어·텔루구어 더빙을 제공하는 등 현지화 작업도 강화한다.

이번 협력은 CJ ENM이 지속적으로 추진해 온 글로벌 사업 전략의 연장선에 있다.

앞서 CJ ENM은 지난해 아마존 프라임 비디오와 글로벌 전략적 파트너십 체결을 통해 해외 유통을 확대한 데 이어 아마존 MX 플레이어를 통해 인도 광고 기반 온라인동영상서비스(OTT) 시장에도 진출했다. 실제 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’의 경우 아마존 프라임을 통해 글로벌 공개, 비영어권 부문 3주 연속 1위를 차지하며 해외 시장에서도 큰 주목을 받고 있다.

CJ ENM은 “이번에는 아마존 프라임 비디오 인도와의 협업을 통해 현지 구독형 OTT 시장까지 접점을 넓히며 인도 시장 내 입지를 한층 강화하게 됐다”고 설명했다.

CJ ENM은 아마존 프라임 비디오 인도에 ‘유미의 세포들 시즌3’을 시작으로 ‘은밀한 감사’, ‘취사병 전설이 되다’ 등의 화제작을 순차적으로 공개할 계획이다. 로맨틱 코미디 신작 ‘최애의 사원’도 아마존 프라임 비디오 인도를 통해 현지 시청자를 만난다.

마니시 멘가니 프라임 비디오 인도 콘텐츠 라이선싱 총괄은 “인도에서 K-콘텐츠에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있는 가운데, CJ ENM과의 협력을 확대하게 되어 뜻깊다”며 “이번 파트너십은 고객들의 선호를 반영한 자연스러운 다음 단계로, 프라임 비디오 인도를 최고의 글로벌 콘텐츠 플랫폼으로 만들어가는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 설명했다.

서장호 CJ ENM 플랫폼사업본부장은 “세계에서 가장 빠르게 성장하는 엔터테인먼트 시장인 인도에서 프라임 비디오와 협력하게 되어 뜻깊다”며 “이번 파트너십을 통해 더 많은 인도 시청자들에게 CJ ENM의 K-콘텐츠를 선보이고, 한국 스토리텔링의 글로벌 저변을 더욱 확대해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.