[헤럴드경제=송하준·김지윤 기자] 올해 상반기 국내 증시에서 신용거래융자 반대매매가 약 7배로 급증한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 랠리로 증시가 강세를 보이는 과정에서도 시장 변동성이 커지면서 레버리지를 활용한 개인투자자의 강제청산이 빠르게 늘어난 것이다. 연령별로는 50대의 반대매매 규모가 가장 컸고, 증가율은 70대 이상이 전 연령대 가운데 가장 높았다.

28일 김상훈 국민의힘 의원실이 미래에셋증권·한국투자증권·삼성증권·KB증권·NH투자증권·신한투자증권·메리츠증권·키움증권·하나증권·대신증권 등 국내 10대 증권사로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1~6월 상반기 동안 신용융자 반대매매 체결금액 총액은 약 1조원(9193억4355만원)에 달했다.

올해 6월 신용거래융자 반대매매 체결금액은 3935억1128만원으로 집계됐다. 1월(565억732만원)보다 3370억원 늘어난 것으로 증가율은 596.39%에 달했다. 반대매매는 빚을 내 산 주식이 크게 떨어졌을 때 증권사가 빌려준 돈을 회수하기 위해 주식을 강제로 팔아버리는 것을 뜻한다.

월별로 보면 반대매매 규모는 1월 565억원에서 2월 612억원으로 비슷한 수준을 유지하다 3월 1800억원으로 급증했다. 이후 4월 913억원으로 감소했지만 5월 1368억원으로 다시 증가했고, 6월에는 3935억원으로 치솟으며 올해 들어 가장 큰 규모를 기록했다.

반대매매가 발생한 계좌 수도 가파른 증가세를 보였다. 6월 신용거래융자 반대매매 체결 계좌는 2만1615좌를 기록하며 올해 들어 처음으로 2만좌를 돌파했다. 이는 전월인 5월(1만4670좌)과 비교해 6945좌(47.34%) 늘어난 수치다. 같은 기간 체결금액도 1368억1882만원에서 3935억1128만원으로 2567억원(187.61%) 늘며 한 달 만에 2.9배 수준으로 불어났다.

반대매매 금액 증가 속도가 계좌 수 증가 속도를 크게 웃돈 점도 눈에 띈다. 이는 단순히 강제청산을 당한 투자자 수만 늘어난 것이 아니라 계좌당 반대매매 규모 자체도 커졌음을 의미한다. 실제 계좌당 평균 반대매매 금액은 5월 약 932만원(1368억원÷1만4670좌)에서 6월 약 1820만원(3935억원÷2만1615좌)으로 두 배 가까이 증가했다. 단순히 강제청산을 당한 투자자가 늘어난 데 그치지 않고 계좌당 청산 규모도 커진 셈이다.

6월 반대매매 규모가 급증한 것은 당시 증시 흐름과 무관하지 않다. 당시 코스피는 월초 8476.15에서 월말 8476.48로 사실상 보합권에 머물렀다. 그러나 지수 흐름과 달리 시장 내부에서는 AI 반도체를 중심으로 한 극심한 종목 장세가 펼쳐졌다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 기초자산으로 삼는 국내 첫 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)이 5월 27일 상장되면서 6월부터 관련 상품 거래도 본격화됐다. 이들 상품의 기초지수인 KRX SK하이닉스 지수는 6월 13.59% 올라 KRX 지수 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고, KRX 삼성전자 지수도 5.36% 상승하며 상위권에 이름을 올렸다. 반면 KRX 철강은 26.07% 하락했고 자동차(-25.90%), KRX300 자유소비재(-23.48%), KRX300 소재(-21.23%) 등 상당수 업종은 두 자릿수 하락률을 기록하며 종목 간 수익률 격차가 크게 벌어졌다.

지수만 보면 시장이 안정적이었던 것처럼 보였지만 실제 투자자들의 체감 시장은 달랐던 셈이다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 AI 반도체 종목으로 투자 수요가 쏠리는 동안 상당수 업종과 중소형 종목은 큰 폭으로 하락했다. 실제 6월 코스피에서는 하락 종목이 787개로 상승 종목(130개)의 6배를 웃돌았고, 코스닥에서도 하락 종목이 1521개로 상승 종목(224개)을 크게 웃돌았다. 개별 종목에 신용거래를 활용했던 투자자들은 담보가치 하락으로 반대매매에 내몰렸고, 이 같은 종목별 수익률 양극화가 6월 반대매매 급증과 맞물린 것으로 풀이된다.

연령별로는 50대의 반대매매 규모가 가장 컸다. 6월 기준 50대 신용거래융자 반대매매 체결금액은 1420억4676만원으로 전체 연령 가운데 가장 많았다. 이어 40대(1028억7002만원), 60대(678억6984만원), 30대(523억3824만원) 순이었다. 40~60대 반대매매 규모는 3129억원으로 전체(3935억원)의 약 80%를 차지하며 중장년층에 강제청산이 집중된 것으로 나타났다.

다만 증가 속도는 70대 이상이 가장 가팔랐다. 70대 이상의 반대매매 체결금액은 올해 1월 18억3153만원에서 6월 163억1507만원으로 791% 늘어난 것으로 집계됐다. 70대 반대매매 규모는 1월 18억원, 2월 31억원, 3월 72억원, 4월 43억원, 5월 62억원 등 월별 증감을 반복하다가 6월 들어 163억원으로 급증했다. 올해 1월과 비교하면 50대는 179억573만원에서 1420억4676만원으로 693%, 40대는 170억2153만원에서 1028억7002만원으로 504% 각각 증가해 70대 증가율에는 미치지 못했다. 70대 이상 반대매매 계좌 수도 1월 357좌에서 6월 1174좌로 3배 이상 증가했다.

신용거래융자뿐 아니라 미수거래에서도 강제청산은 빠르게 늘었다. 김 의원실이 제출받은 자료에 따르면 미수금 반대매매 체결금액은 올해 1월 1887억9020만원에서 6월 8459억3099만원으로 348.1% 증가했다. 같은 기간 반대매매 체결계좌 수도 1만4611좌에서 3만8755좌로 165.2% 늘었다. 미수거래는 결제일까지 투자금을 납입하지 못하면 곧바로 반대매매가 이뤄지는 초단기 외상거래인 만큼 시장 변동성이 커질수록 강제청산이 빠르게 늘어나는 특징이 있다.

연령별로는 미수거래 역시 중장년층 비중이 높았다. 6월 기준 50대 미수금 반대매매 체결금액은 2885억7415만원으로 가장 많았고, 이어 40대(2209억440만원), 60대(1875억3592만원) 순이었다. 다만 증가율은 70대 이상이 가장 높았다. 70대 이상 체결금액은 1월 90억6990만원에서 6월 686억3020만원으로 656.7% 증가하며 전 연령대 가운데 가장 큰 폭의 증가세를 보였다.

이 같은 현상은 AI·반도체 중심의 종목 장세와 무관하지 않다는 분석이 나온다. 홍지연 자본시장연구원 선임연구원은 “신용거래는 상승기에는 매수 수요를 확대하지만 하락기에는 반대매매를 통해 매도 압력을 증폭시키는 경기순응적 특성을 지닌다”며 “국내 증시는 개인투자자 비중과 레버리지 활용도가 높은 구조인 만큼 시장 변동성이 커질수록 투자자의 신용거래 위험에 대한 관리도 함께 강화될 필요가 있다”고 말했다.