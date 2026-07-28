“중동지역 불확실성 여전…내각, 긴장의 끈 놓지 말아야” “폭염 금주 중대 고비…취약장소 지나칠 정도로 점검”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한성숙 국무총리는 28일 이재명 대통령의 미국·남미 순방과 관련 “관계부처는 순방 성과가 국민과 기업이 체감하는 변화로 빠르게 연결될 수 있도록 만전을 기해 달라”고 주문했다.

한 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 국무회의에서 “(이재명 대통령의 미국·남미 순방으로) 대한민국은 전 세계와 인공지능(AI) 협력 네트워크를 구축해 글로벌 AI 생태계에서 대체 불가능한 공급망의 핵심 국가로 도약해 나갈 것”이라며 이같이 강조했다.

이어 “남미 자원 부국과의 긴밀한 협력을 통해 핵심 광물과 에너지 등 필수 자원의 공급망도 확대해 나갈 것”이라며 “전 공직자는 대통령님 순방기간 동안 안전관리 등 국정운영에 한치의 소홀함도 없도록 맡은 바 책무에 성실히 임해달라”고 당부했다.

또 경제 상황과 관련해 최근 수출이 좋은 실적을 달성했다면서도 “중동 지역의 불확실성이 여전하고, 미국의 새로운 관세 조치와 청년 고용 악화 등 대내외적 여건이 녹록지 않은 상황”이라고 짚었다.

그러면서 “대통령께서 순방 중임에도 불구하고 석유 최고가격제와 유류세 인하 등 민생 대책을 챙긴 만큼 내각도 잠시도 긴장의 끈을 놓지 말고 민생 안정과 경제 성장에 최선을 다해야 한다”고 강조했다.

한 총리는 자살 예방 대책 관련해서는 “정책이 현장에서 제대로 작동하는지, 부족한 점은 없는지 촘촘히 점검하고 보완해 주시기 바란다”고 당부했다.

아울러 폭염에 대해 “특히 일부 지역은 기온이 40도에 육박하는 것으로 예보되고 있어서 이번 주가 정말 중대한 고비가 될 것으로 예상한다”면서 “관계부처는 쪽방촌과 작업장, 건설 현장 등 폭염에 취약한 장소를 지나치다 싶을 정도로 점검해 달라”라고 지시했다.