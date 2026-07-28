[헤럴드경제(강진)=김경민기자]지역 문화자원과 관광 콘텐츠를 결합해 조성한 전남광주통합특별시 강진군의 복합문화공간 ‘백금포 문화곳간 1933’이 지역을 대표하는 문화·관광 거점으로 자리 잡고 있다.

28일 군에 따르면 지난 4월부터 상시 운영에 들어간 문화곳간 1933에 개관 이후 2천여 명의 방문객이 찾는 등 꾸준한 관심을 받고 있다.

문화곳간 1933은 군동면 백금포길 28 일원에 있는 연면적 663㎡ 규모의 복합문화공간으로 지역의 역사와 문화적 가치를 현대적으로 재해석해 조성됐다.

개관 초기임에도 관광객뿐만 아니라 지역 주민들의 이용이 이어지며 새로운 명소로 주목받고 있다.

시설은 카페와 휴게공간으로 구성된 A존과 미디어아트 전시공간인 B존으로 운영된다.

A존은 편안한 분위기의 카페와 휴식 공간으로 조성돼 방문객들이 여유롭게 머물 수 있는 공간으로 호응을 얻고 있으며, 주민들의 일상 속 쉼터 역할도 하고 있다.

B존 미디어아트 전시공간은 백금포의 자연환경과 역사, 강진의 문화자원을 디지털 영상 콘텐츠로 구현해 방문객에게 색다른 체험 기회를 제공하고 있다.

군 관계자는 “문화곳간 1933은 지역의 문화와 관광을 연결하는 새로운 공간으로 많은 관심을 받고 있다”며 “차별화된 콘텐츠 운영을 통해 지역경제 활성화와 관광 경쟁력 향상에 기여하겠다”고 말했다.