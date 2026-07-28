R&I 자산 통합 ‘데이터 하이웨이 프로젝트’

[헤럴드경제=강승연 기자] 아모레퍼시픽이 70여년간 축적해온 R&D(연구·개발) 자산을 기반으로 연구 특화 생성형 AI(인공지능) 플랫폼 ‘AI 어시스턴트 레몬’을 구축했다고 28일 밝혔다.

아모레퍼시픽은 1954년 국내 최초로 화장품 연구실을 설립한 이후 원료 정보, 처방 데이터, 연구 보고서, 특허, 논문 등 방대한 R&D 자산을 축적해 왔다. 그러나 이들 데이터가 여러 시스템에 분산돼 있었고, AI 활용 측면에서도 한계가 존재했다.

이에 아모레퍼시픽은 지난해부터 사내 AX 조직을 중심으로 KT와 함께 ‘데이터 하이웨이’ 프로젝트를 추진했다. 양사는 공동으로 AI 활용에 최적화된 ‘AI 레디 데이터(AI Ready Data)’ 기반 플랫폼과 AI 서비스를 설계·개발했다. 또 수백만건에 달하는 원료 데이터, 처방 데이터, 연구 보고서 등 정형·비정형 데이터를 통합·표준화한 ‘AI 데이터 허브’를 구축했다.

이렇게 개발된 연구 특화 대규모 언어모델(LLM) 서비스 ‘AI 어시스턴트 레몬(AI Assistant LEMON·Lab Efficiency Mode ON)’은 R&D는 물론 생산·품질·규제대응 등 다양한 업무에서 방대한 연구 데이터를 쉽고 빠르게 검색·분석·활용할 수 있게 돕는다. AI 시스템을 통한 연구 과정에서의 다양한 탐색이나 발굴, 제안도 가능해졌다.

아모레퍼시픽 R&I센터 연구원을 대상으로 진행한 베타 테스트 결과, 기존 약 12일이 소요되던 제품 기획 단계의 연구자료 및 규제 검토 업무가 약 5분으로 단축됐다. 또한 특정 원료의 연구 이력과 제품 적용 가능성을 검토하는 데 걸리던 시간도 약 6일에서 5분 수준으로 줄어들었다.

아모레퍼시픽은 이번 프로젝트를 통해 연구 환경 전반의 혁신을 추진한다. 향후 ‘AI 에이전트’ 도입 등 디지털 전환 과제를 확대해 연구원들이 반복적인 정보 탐색 업무를 줄이고, 새로운 가설 수립과 기술 혁신 등 보다 창의적인 연구 활동에 집중할 수 있도록 지원할 예정이다.

아모레퍼시픽 R&I센터장인 서병휘 CTO(최고기술책임자)는 “아모레퍼시픽이 AI 시대에 맞는 연구 환경 전환을 선도하고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로 AI 플랫폼은 반복적인 탐색과 분석을 담당하고, 연구자는 창의적인 질문과 혁신에 집중하게 될 것”이라고 말했다.