[헤럴드경제=김보영 기자] 유명 BJ 철구(본명 이예준·36)가 원정도박과 불법 사채 이용 사실을 고백하며 경찰에 자수하겠다고 밝혀 파장이 일고 있다.

철구는 28일 새벽 개인 인터넷 방송을 통해 “오전 8시에 경찰서에 가서 자수하겠다”며 재작년부터 필리핀에서 원정도박을 해왔다고 고백했다.

그는 “당시 일주일에 10억원 이상을 쓰면서 도박을 했다”며 “제 돈으로 했어야 했는데 도박에 미쳐 있다 보니 큰손(후원자)에게 주 10% 고금리 불법 사채를 썼다”고 털어놨다.

이후 세금 문제까지 겹치면서 상황은 걷잡을 수 없이 커진 것으로 전해졌다. 철구는 “돈을 빌리고 다음 주 이자를 얹어 갚겠다는 식으로 돌려막기를 했는데, 최근 부가가치세가 60억원 정도 나오면서 상황이 악화됐다. 계좌 압류를 막기 위해 여러 지인에게 돈을 빌릴 수밖에 없었다”고 고백했다.

그러면서 주변 BJ들에게 수십억대 돈을 빌린 사실도 밝혔다. 철구는 “케이가 23억원을 빌려줬고 짭구도 20억원을 빌려줬다”며 “케이와 짭구에게는 각각 5억~6억원 정도 갚은 상황이다. 정말 죄송하고, 후회하고 있다”고 했다.

또 최근 큰손의 소개로 코스닥 상장사와 업무협약(MOU)을 맺고 20억원을 빌리기로 했지만 이마저도 무산됐다고 밝혔다. 그는 “20억원을 무이자로 1년 동안 빌려주기로 했다”며 “7월 24일 돈이 들어오기로 했는데 결국 입금되지 않았다”고 설명했다.

‘엑셀방송’을 진행 중인 철구는 출연진 수익 정산도 못한 상태다. 철구는 “돈을 구하려고 3일 동안 뛰어다녔지만 결국 구하지 못했다. 정산이 미뤄지면서 상황이 외부에 알려졌다”고 말했다.

이어 “불법 원정도박을 했고 불법 사채를 쓴 것도 사실이다. 경찰에 자수하고 처벌을 받겠다”며 “징역을 살더라도 어떻게든 빚을 갚겠다”고 거듭 사과했다.