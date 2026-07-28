지난해 39세 이하 주택 보유 27.7% 60세 이상 68.5%… 40.8%포인트 差

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지난해 20·30세대의 내 집 보유 비율이 통계 작성 이래 처음으로 30% 밑으로 떨어졌다.

28일 데이터처 국가통계포털을 보면 지난해 39세 이하 청년층 가운데 거주 주택을 보유한 비율은 27. 7%로 집계됐다.

이는 1년 전 보다 2.4%포인트 줄어든 것이다. 관련 통계가 현재 기준으로 개편된 2017년 이래 최저 수준이다.

최고치인 문재인 정부 때인 2018~2019년(각 40.7%)과 비교하면 13%포인트 적다.

반면 50대의 주택 보유 비율은 63.5%, 60세 이상에선 68.5%로 1년 전보다 각각 0.6%포인트, 0.4%포인트 낮아지긴 했으나 하락 폭은 청년층에 비해 적었다.

이에 따라 50대와 39세 이하의 주택 보유율 격차는 35.8%포인트, 60세 이상과 39세 이하에서 이 격차는 40.8%포인트로 나타났다.

두 지표 격차는 2017년 이래 역대 최대다.

세대 뿐 아니라 자산 보유 수준에 따른 주택 보유 격차도 커졌다.

지난해 순자산 하위 20%(순자산 1분위)의 주택 보유율은 6.8%에 그쳐 관련 통계 작성 이래 최저였다.

2017년 10.3%, 2018년 10.6%에 비해 3.5%포인트 가량 더 떨어졌다.

반면 순자산 상위 20%인 5분위의 주택 보유율은 84.2%로 집계됐다. 2017년 84.5% 보다는 줄었지만 큰 차이가 없었다.

순자산 상·하위 20%의 주택 보유율 차이는 77.4%포인트로 집계됐다. 2022년(79.8%포인트) 이후 3년 만에 가장 크게 벌어졌다.

거주 주택 가격을 보면 순자산 5분위 평균은 6억8677만원으로, 순자산 1분위 평균(585만원)의 117.4배였다.

세대간, 계층간 자산의 격차는 사회 불안 요소인 만큼 청년 실수요자를 대상으로 한 대출규제를 완화해야 한다는 목소리가 높다.

지난 23일 부동산정책 국민 대토론회에서 신혼부부라고 밝힌 신모씨는 “주택담보대출 한도가 (집 값에 따라)2억, 4억, 6억원으로 정해져 있는데, 5년차 직장인이자 결혼 2년차인 저로서는 미래의 (갚을)능력으로 지금 주택에 들어가고 싶다”라며 “돈 없는 신혼부부와 청년들은 이런 부분이 완화되었으면 좋겠다”라고 말했다.

토론회에서 김인만 부동산경제연구소장도 “강남 등 고가주택 가격을 잡겠다고 대출문턱과 비용을 높이면 외곽지역 실수요자와 무주택자 주거부담만 커진다”고 주장했다.

안철수 국민의힘 의원은 전날 페이스북에 글을 올려 “부동산 문제의 핵심은 대출”이라며 “집이 없어서 못 사는 게 아니라, 사고 싶어도 대출을 받지 못해 못 사는 게 현실이다”라고 주장했다.

이어 “형편에 맞게 원리금을 갚아 나갈 수 있음에도, 이재명 정부는 강력한 규제로 주택 대출을 차단했다”라며 “집은 이제 현금 보유자, 반도체 성과급 수령자, 억대 사내 대출의 대기업 직원만 살 수 있게 됐다”고 꼬집었다.

안 의원은 “이제 우리 국민은 ‘대출 모라토리엄’에 직면할 것”이라며 “대출받은 국민과 못 받는 사람의 격차는 더 커질 것”이라고 경고했다.