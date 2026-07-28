[헤럴드경제=채상우 기자] 연예계 대표 사랑꾼 최수종이 아내 하희라에 대한 애정을 다시 한번 드러냈다.

28일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’에 출연한 배우 최수종을 엄지인 아나운서는 ‘대한민국 남편의 적. 국민 사랑꾼’이라고 소개했다.

최수종은 “부부간의 관계는 서로 간의 노력이다. 저희가 34주년 됐다”며 “서로가 서로에 대해 더 알고, 존경심을 가지는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 최수종은 “오늘 아침에도 손을 잡고 뽀뽀를 했냐”는 물음에 “너무 당연한 것 아닌가. 저는 습관처럼 저희 가족들에게 포옹하고, 하희라 씨에게는 1개(뽀뽀) 더 한다”고 답했다.

아직까지도 하희라에게 존댓말을 한다는 최수종은 “부부싸움할 때도 존댓말을 하냐”는 물음에 “싸워보지 않았다”고 밝혔다.

이에 엄지인 아나운서는 “에이”라며 믿을 수 없다는 듯한 반응을 보였고, 최수종은 “여자들은 시집 오면 의지할 데라고는 남편 밖에 없다. 여자들이 하는 말은 ‘당신, 내 편 좀 들어줘’ 이야기 밖에 없다”며 “아내가 ‘나 힘들었어’ 하는 건 ‘당신의 위로를 받고 싶다’는 이야기”라고 덧붙였다.