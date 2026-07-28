[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 아파트 오수관이 쌀 40㎏에 막히면서 저층 세대 화장실로 오수가 역류하는 사고가 발생했다는 아파트 공고문이 화제다.

27일 SNS ‘스레드’에는 “아파트에 붙은 공고문”이라며 “쌀 40㎏가 오수관에서 발견됐다는데 왜 이러는 걸까. 정말 미스터리”라는 내용의 글이 올라왔다.

글쓴이가 공유한 한 아파트 공고문에 따르면 지난 21일 오후 해당 아파트의 저층 세대에 변기를 통해 오수가 역류하며 일부 세대 화장실이 오염되는 사고가 발생했다.

아파트 측은 “오수관 막힘을 해결하기 위해 세관 업체에서 이틀간 밤샘 작업으로 배관 세척을 실시했고, 작업 결과 무려 약 40㎏에 달하는 다량의 쌀이 배관을 막아 오수가 저층 세대로 역류한 것으로 확인됐다”고 설명했다.

이어 “변기나 하수구에 쌀, 물티슈, 생리대, 음식물, 양말 등 물에 녹지 않는 이물질을 버릴 경우 메인 오수관에 쌓여 배관이 막히고 결국 오수 역류 등 대형 피해가 발생할 수 있다”고 했다.

그러면서 “이 같은 사고의 복구 및 세척 비용은 결국 공동 관리비 부담으로 이어진다”며 “입주민 여러분들은 변기에 오물과 화장지만 배출하시고 쌀, 물티슈, 음식물 등 이물질은 반드시 종량제봉투 등을 이용해 올바르게 처리해 달라”고 당부했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “쌀도 놀랍지만 40㎏이라는 양이 더 충격적”, “끝까지 추적해 원인 제공자에게 청소 비용을 청구해야 한다”, “변기를 만능 쓰레기통으로 생각하는 사람이 많은 것 같다”, “우리 아파트에는 콩을 대량으로 변기에 버린 사람도 있었다” 등 다양한 반응을 보였다.