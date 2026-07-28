정식 감독 선임 전 임시감독 체제로

[헤럴드경제=조용직 기자] 감독이 없는 한국 남자 축구 국가대표팀이 10월 A매치에서 베네수엘라와 우즈베키스탄과 잇따라 대결한다.

대한축구협회는 오는 10월 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄과 국가대표팀 친선경기를 치른다고 28일 밝혔다. 두 경기의 개최 장소와 시간은 추후 확정될 예정이라고 협회는 설명했다.

FIFA는 2026 북중미 월드컵 이후 연간 5차례 주어지던 A매치 주간을 4차례로 축소했다. 선수들의 장거리 이동을 줄여 보호하고, 훈련 기간을 보장해 전술 완성도를 높이겠다는 취지다. 이에 따라 9월과 10월 A매치 일정이 16일로 통합 확대되면서 대표팀은 한 번의 소집 기간에 총 4연전을 소화하게 됐다.

10월 첫 상대인 남미의 베네수엘라는 FIFA 랭킹 47위로, 2026 북중미 월드컵 남미 지역 예선에서 8위에 그쳐 본선 진출에 실패했다.

이어 맞붙는 우즈베키스탄은 FIFA 랭킹 60위다. 북중미 대회를 통해 사상 처음으로 월드컵 본선 무대를 밟았으나 조별리그 32강 진출에는 실패했다. 한국은 우즈베키스탄과의 역대 전적에서 11승 4무 1패로 우위를 점하고 있다.

10월 2연전에 앞서 9월에 치를 두 차례 친선경기 상대는 아직 정해지지 않았다. 현재 대표팀 사령탑이 공석이라 이번 4연전은 임시 감독 체제로 치러진다.

대한축구협회는 정식 감독 선임과 관련해서도 세부 내용이 확정되는 대로 별도 공지하고 절차를 밟아나갈 계획이다.