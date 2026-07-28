해외 오프라인 결제 시 10% 삼성월렛 포인트 적립 신규 카드 출시 기념 적립한도 2만포인트로 증액 해외 가맹점 20만원 이상 결제 시 경품 추첨

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나카드는 트래블로그에 삼성월렛의 기능을 더한 ‘삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드(삼성 월렛 트래블로그카드)’를 출시한다고 28일 밝혔다.

트래블로그의 해외 여행 특화 혜택에 삼성 월렛의 결제 서비스를 결합해 갤럭시 사용자들에게 차별화된 모바일 결제 경험을 제공하기 위해 출시됐다.

삼성 월렛 트래블로그 카드는 ▷무료환전(환율우대 100%) ▷해외 가맹점 이용수수료 면제 ▷해외 ATM 인출 수수료 면제 등 해외 여행 특화 기능에 더해 삼성 월렛을 통한 해외 오프라인 결제 시 10% 삼성월렛 포인트 적립을 함께 제공한다.

삼성 월렛 트래블로그 카드는 삼성월렛 앱 내에서 신청 가능하다.

하나카드는 신규카드 출시를 기념해 추가 적립 이벤트도 진행한다. 8월1일부터 12월 31일까지 삼성 월렛 트래블로그 카드로 결제 시 국내/외 삼성월렛 포인트 적립 한도를 기존 1만 포인트에서 2만 포인트로 증액한다.

또한, 8월1일부터 11월30일까지 해외 가맹점에서 20만원 이상 결제 사용 시 경품 추첨 이벤트를 통해 갤럭시 폴드8/갤럭시 워치9/갤럭시 버즈4/항공권/키캡 등의 경품을 제공할 예정이다.

하나카드 성영수 사장은 “이번 삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드 출시를 통해, 트래블로그의 서비스 기반을 확대하고, 다양한 해외 결제 편의를 제공할 계획”이라며 “앞으로도 해외 사용 고객들의 니즈를 반영해 사용자 편의를 지속적으로 향상시켜 나갈 예정”이라고 말했다.