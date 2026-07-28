34세 이하 미취업 청년 40명 선발 게획 교육비 전액과 월 60만원 훈련수당 지급

서상혁 기자]신한금융그룹은 금융IT 인재 육성을 위해 ‘신한 커리어넥스트’ 교육생을 모집한다고 28일 밝혔다.

고용노동부·산업통상부가 주관하는 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환으로 금융IT 분야 인재 양성 과정이다. 이번 과정은 금융IT와 AI에이전트 개발 역량을 갖춘 실무형 인재 양성에 초점을 맞췄다.

교육 운영은 신한DS가 맡아 금융SW아카데미 운영 경험과 금융권 프로젝트 수행 노하우를 바탕으로 실무 교육을 제공한다.

모집 대상은 금융IT·AI 분야 취업을 희망하는 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년으로, 총 40명을 선발한다. 교육비 전액과 월 60만원의 훈련수당을 지원하며, 교육 기간 디지털·금융 관련 자격증을 취득하면 1회에 한해 축하금 10만원을 지급한다.

신한금융 관계자는 “청년들의 취업을 돕는 일은 우리 사회가 함께 풀어야 할 과제”라며 “앞으로도 신한금융은 청년들이 AI와 금융을 아우르는 실무 역량을 갖출 수 있도록 다양한 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

신한금융의 핵심 계열사인 신한은행은 이번달 신한금융의 AI 에이전트 개발 현황을 점검하는 ‘Shinhan AX Agent Summit 2026’을 열고 자체 개발한 AI 에이전트를 선보이기도 했다.