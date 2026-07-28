장민호·천록담·김용필·나태주 출연… 미국 로스앤젤레스서 공연 예정

K-트롯 공연 ‘NOM.NOM.NOM SHOW(놈놈놈쇼)’가 오는 9월 미국 로스앤젤레스에서 열린다.

주관사 ㈜엘브이넥서스는 오는 9월 25일과 26일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 다운타운 인터컨티넨탈 호텔 그랜드볼룸에서 K-트롯 공연을 개최한다고 밝혔다.

이번 공연에는 장민호, 천록담, 김용필, 나태주가 출연한다. 주최 측은 장민호를 ‘멋지고 잘생긴 놈’, 천록담을 ‘뭐든지 잘하는 놈’, 김용필을 ‘낭만 있고 젠틀한 놈’, 나태주를 ‘뛰는 놈 위에 나는 놈’이라는 콘셉트로 소개했다.

공연은 ‘K-Music Celebrity Gala Night’를 콘셉트로 진행된다. 주최 측은 호텔 그랜드볼룸에서 공연을 선보이는 방식으로 기획했다고 설명했다.

출연진은 대표곡과 함께 팝, 라틴 음악 등 다양한 장르의 무대를 선보일 예정이다. 총괄 기획은 박선주 프로듀서가 맡았다.

박선주 프로듀서는 “이번 공연은 K-트롯과 다양한 음악, 문화 콘텐츠를 함께 선보이는 자리”라며 “미국 관객들에게 한국 트롯을 소개하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

김용필은 “미국 관객들과 트롯의 매력을 함께 나누는 공연이 될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 밝혔다.

공연을 앞두고 포스터와 프로모션 영상도 공개됐다. 영상은 1970년대 뉴욕 뮤지컬 분위기를 콘셉트로 제작됐으며, 출연진은 로드앤테일러의 의상을 착용했다. 촬영은 유네스코 지정 작가인 지영빈 감독이 맡았다.

진행은 방송인 김우중이 맡는다. 공연 종료 후에는 VIP 관객을 대상으로 LA 인디고 호텔에서 애프터파티가 진행될 예정이다.

이번 공연에는 K-뷰티 브랜드 houry(아워리)가 공식 협찬사로 참여한다. 주최 측은 브랜드 대표 제품을 출연진과 VIP 관객에게 제공할 예정이라고 밝혔다.

㈜엘브이넥서스는 이번 공연을 통해 미국 현지 관객에게 K-트롯 공연을 선보이고 K-뷰티 브랜드와의 협업도 함께 진행할 계획이다.