두번째 음주운전…혈중알코올농도 수치 0.221% 해임 처분에 불복 소송 제기… “너무 가혹하다” 법원은 기각… “교원에겐 더 높은 도덕성 요구”

[헤럴드경제=안세연 기자] 두 번의 음주운전으로 해임당한 초등학교 교사가 “해임 처분은 너무 가혹하다”며 소송을 냈지만 패소했다. 법원에서 “2회 음주운전의 시간적 간격이 14년이고, 음주운전한 거리가 150m에 불과해 물적·인적 피해가 발생하지 않았다“고 호소했지만 받아들여지지 않았다.

29일 법조계에 따르면 수원지법 행정1부(부장 박성규)는 A씨가 경기도교육감을 상대로 “해임 처분을 취소해달라”며 낸 소송에서 지난 5월 말 A씨 패소로 판결했다. 소송비용도 A씨가 부담하게 했다.

법원이 인정한 사실관계에 따르면 경기도의 한 초등학교 교사로 근무한 A씨는 지난 2024년 7월 징계위원회에서 파면 처분을 받았다. 과거 2010년 4월께 음주운전으로 처벌된 전력이 있는데 14년 만에 또 음주운전으로 적발됐기 때문이다. 그는 2024년 3월 한 도로의 150m구간을 혈중알코올농도 수치 0.221% 상태로 운전한 것으로 드러났다. 도로교통법상 음주운전으로 운전면허가 취소되는 혈중알코올농도 기준이 0.08%다.

이 사건으로 A씨는 2024년 7월 법원에서 벌금 1200만원의 약식명령을 받았다. 아울러 형사 처벌과 별개로 교육공무원 징계 양정에 따른 징계 대상이었고 파면의 중징계를 받았다. 2회 이상 음주운전에, 두 번째 음주운전에서 혈중알코올농도 수치가 0.08% 이상인 경우에 해당한다는 판단에 따른 것이었다.

파면 처분에 대해 A씨는 교원소청심사위원회에 이의를 제기했다. 위원회는 지난해 3월 A씨의 주장을 일부 받아들여 징계 처분의 수위를 낮췄고 파면에서 해임 처분으로 변경헀다. 파면과 해임 모두 공무원 신분을 강제로 박탈하는 무거운 징계이지만 파면은 퇴직금이 삭감된다는 점에서 더욱 무겁다.

이후 A씨는 해임 처분에도 불복하고 지난해 4월 법원에 소송을 냈다.

재판 과정에서 A씨 측은 “징계 전력이 없고 수차례 표창을 수상하며 25년 이상 성실히 근무했다”고 주장했다. 이어 “2회 음주운전의 간격이 14년으로 반복적으로 했다고 볼 수 없고 단거리 운전으로 물적·인적 피해가 발생하지 않았다”고 했다. “해임되면 가족의 생계가 어려워진다”고 호소했다.

법원은 A씨의 주장을 받아들이지 않았다.

재판부는 “해임 처분은 징계양정 범위 내에서 이뤄졌다”며 “2회 이상 음주운전으로 혈중알코올농도 수치가 0.08% 이상인 경우에 해당해 파면 또는 해임 처분 대상이 맞다”고 밝혔다.

이어 “당시 혈중알코올농도 수치가 도로교통법상 음주운전에 관해 가장 무거운 법정형을 정하고 있는 기준인 0.2%를 넘어 도로교통을 위협할 위험성이 매우 높았던 것으로 보인다”고 지적했다.

아울러 “교원은 항상 모범을 보이며 품성과 자질 향상에 힘써 학생의 교육에 전심전력해야 한다”며 “교원에겐 일반 직업인보다 더 높은 도덕성이 요구된다”고 짚었다.

이러한 점을 고려할 때 법원은 “해임 처분을 통해 달성하고자 하는 교육공무원의 기강 확립 등 공익이 A씨가 입게 될 불이익에 비해 작다고 할 수 없다”고 결론 내렸다.

이 판결은 아직 확정되지 않았다. A씨가 지난달 10일 항소해 2심이 수원고법에 계류 중이다.