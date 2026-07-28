[헤럴드경제=김명상 기자] 국내 하이브리드 항공사 에어프레미아가 1100억원 규모의 유상증자를 추진한다고 28일 밝혔다.

최근 고환율과 유가 변동성 등 항공업계를 둘러싼 경영환경의 불확실성이 지속돼 재무구조를 개선하고 지속 가능한 성장을 도모하고자 이번 유상증자를 결정했다는 설명이다.

이번 유상증자는 기존 주주를 대상으로 하는 주주우선배정 방식으로 진행하며, 총 5억5000만주의 보통주를 발행해 약 1100억원의 자금을 조달한다. 신주 배정기준일은 8월19일이며, 청약은 9월 18일, 납입은 9월 29일 진행한다.

확보한 자금은 재무구조 개선과 사업 기반 강화에 활용할 예정이다. 이를 통해 재무 기반을 안정화하고 중장기 성장 동력을 확보해 나갈 계획이다.

이번 유상증자는 국토교통부에 제출한 재무구조 개선 계획의 일환으로 추진하는 것으로, 회사는 자본 확충을 바탕으로 지속 가능한 성장과 안정적인 경영 기반을 마련한다는 방침이다.

에어프레미아는 현재 미주 중심의 장거리 노선 운항을 이어가고 있으며, 올해 동계 운항기간에는 아시아 신규 노선 취항도 준비하고 있다. 이번 자본 확충을 계기로 사업 경쟁력을 강화하고 신규 노선 취항 등 성장 전략을 차질 없이 추진해 나갈 계획이다.

박광은 경영본부장은 “이번 유상증자는 재무구조 개선과 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련하는 과정”이라며 “사업 경쟁력을 지속적으로 높여 고객과 시장의 신뢰에 부응해 나가겠다”고 말했다.