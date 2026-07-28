- NST, 출연연 기획창업 플랫폼 성과 가시화 - 3년간 예비창업자 94건 발굴, 35개 창업목표

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술 정부출연연구기관(출연연)이 개발한 우수기술의 기획창업이 속도를 낸다. 국가과학기술연구회(NST)는 지난 3년간 예비창업자 94건을 발굴, 집중 지원으로 통해 올해까지 총 35개 기획창업을 목표로 하고 있다.

28일 NST는 출연연 사업화공동추진 TF의 기획창업 기반 창업 지원 플랫폼을 통해 지원한 출연연 예비창업팀들이 올해 상반기 정부 창업지원 사업과 창업경진 대회에서 잇따라 성과를 거뒀다고 밝혔다.

정부가 기술창업과 딥테크 산업 육성을 핵심 성장전략으로 추진하면서 공공 연구성과의 사업화와 연구자 창업 활성화가 중요한 정책 과제로 부상하는 있다. NST는 이러한 정책 방향에 발맞춰 기획 창업 기반의 창업 지원 플랫폼을 운영하며 출연연 기술창업 생태계 조성에 앞장서 왔다.

출연연 사업화공동추진TF는 단순한 창업 지원을 넘어 ‘기획창업’을 핵심으로 하는 창업 지원체계를 운영하여 연구자가 보유한 우수기술을 시장 수요에 부합하는 사업 아이템으로 구체화하고 있다. ▷기술성숙도와 시장성을 고려한 사업화 전략 수립 ▷경영·기술 인력 구성 ▷액셀러레이팅 ▷범부처 창업지원 사업 연계에 이르기까지 창업 전(全) 과정을 체계적으로 지원하는 것이 특징이다.

지난해 ‘도전! K-스타트업 2025’ 연구자 리그에서는 출연연 사업화공동추진TF의 기획창업 챌린지 프로그램 참여팀이 예비창업 부문 최우수상과 우수상을 수상한 데 이어, 예비창업리그 왕중왕전에 진출해 대상인 ‘국무총리상’을 수상하는 성과를 거뒀다.

올해 상반기에는 중소벤처기업부, 지식재산처, 연구개발특구진흥재단, 우주항공청, 지방자치단체 테크노파크 등 외부 기관의 경쟁 심사를 거친 정부 창업지원사업 선정 성과가 잇따랐다.

대표적으로 예비창업패키지 사내벤처 분야에서는 16개 팀이 선정돼 총 13억 원 이상의 사업화 자금을 확보했으며, 텍스코어 사업으로 18개 팀, 총 9억 원, 딥사이언스 창업활성화 지원사업으로 4개 팀이 11억 원 규모의 사업화 자금을 확보 등 예비창업 단계에서 우수한 성과를 거뒀다.

이 밖에도 창업중심대학 지원사업 2개 팀, 5극3특 연구개발특구 딥테크 지원사업 2개 팀 등의 외부 사업을 연계하여 안정적으로 창업을 준비할 수 있는 기반을 마련했다.

또 최근 열린 ‘2026 대덕특구 딥테크 예비창업자 경진대회’에서는 박철훈 한국기계연구원 연구원이 대상, 박철호 한국에너지기술연구원 연구원이 최우수상, 유승남·채길병 한국원자력연구원 연구원이 우수상을 각각 수상했다.

과학기술 창업경진대회 예비창업 트랙에서는 3개 팀이 발표심사를 통과하고, ‘모두의 창업 프로젝트’에서도 3개 팀이 1라운드를 통과해 현재 2라운드 진출 평가가 진행 중이며, 단발성 지원에 그치지 않고 후속 창업지원 사업으로 이어지는 성장사다리를 구축하고 있다는 점에서 의미가 크다.

기획창업 플랫폼은 출연연 간 협업을 확대해 창업생태계 확산의 구심점 역할을 수행, 서로 다른 출연연 연구자가 공동으로 창업팀을 구성하거나, 하나의 팀이 여러 창업지원 사업에 연속 선정되며 사업화 단계를 따라 성장하는 사례가 꾸준히 늘고 있다.

홍성관 NST 기술사업화부장은 “기획창업 플랫폼을 통해 출연연 우수 연구성과가 시장에서 새로운 기업과 산업으로 이어질 수 있도록 기관 간 협력과 창업 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”며 “앞으로도 연구성과가 기술이전뿐 아니라 창업을 통해서도 산업과 시장으로 확산될 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.