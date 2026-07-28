한국패션협회 ‘K-패션 커넥트’ 참가 통관·관세 등 원스톱 물류 솔루션 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 한진은 글로벌 패션 물류 서비스 ‘숲핑(SWOOPPING)’이 지난 22~23일 서울 코엑스 더플라츠에서 열린 ‘K-패션 커넥트’에 참가했다고 28일 밝혔다.

K-패션 커넥트는 산업통상자원부가 주최하고 한국패션협회가 주관하는 국내 최대 규모의 B2B 패션 수주 전시회다. K-패션 브랜드와 국내외 바이어를 연결하는 행사로, 한진은 전신인 ‘트렌드페어’에 이어 두 번째로 참여해 글로벌 물류 컨설팅을 제공했다.

숲핑은 이번 전시회에서 글로벌 패션 물류 전문인력을 현장에 전면 배치하고, 해외 진출을 희망하는 참가 브랜드들의 글로벌 시장 진입 초기 단계에 필수적인 물류 프로세스 세팅을 진단했다. 또한 주요 국가별 관세율, 통관 절차, 무역 조건, 효율적인 물류 프로세스 등 매출과 직결되는 요소들에 대해 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공했다.

숲핑은 지난 3년간 트렌드페어와 서울패션위크 트레이드쇼 등 국내외 주요 패션 행사에 참여하며 중소 패션 브랜드 107곳의 해외 진출을 지원했다. 2024년 9월에는 한국패션협회와 업무협약(MOU)을 체결하고 해외 박람회 공동 참가, 해외 마케팅 및 물류 지원 등 협력 사업도 추진하고 있다.

한진이 2024년 선보인 ‘숲핑’은 기존 K-패션 해외 진출 지원 서비스 ‘숲(SWOOP)’에 배송을 뜻하는 ‘쉬핑(Shipping)’을 결합한 글로벌 패션 특화 물류 서비스다.

한진의 글로벌 네트워크를 기반으로 해외 B2C 판매와 소량의 샘플 발송은 물론, 해외 팝업 행사 및 박람회 참가 등 다양한 방식을 통해 해외 시장에 진출하는 국내 브랜드에 최적화된 맞춤형 물류 서비스를 제공하고 있다. 특히, 복잡한 해외 진출 과정에서 국가별·유형별로 여러 물류사를 각각 접촉해야 했던 기존의 구조적 불편함을 해소하고, 원스톱 프로세스를 구현해냈다.

한진 관계자는 “이번 전시회는 해외 무역 장벽과 복잡한 물류 절차로 어려움을 겪는 국내 패션 브랜드에 실질적인 글로벌 가이드라인을 제시하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 한진 만의 차별화된 물류 역량을 바탕으로 국내 브랜드의 성공적인 해외 진출을 지원하는 글로벌 물류 파트너 역할을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 한진은 최근 소상공인 온라인 판로 지원 플랫폼 ‘디지털이지오더(DEO)’를 라이브커머스 채널로 전환하는 등 소비자 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.