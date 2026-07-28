AI 에이전트 개발서 전략적 협업 확대 AI 업무 비서, 실제 업무에 적용 예정

[헤럴드경제=서상혁 기자] KB금융그룹이 미래 금융 경쟁력 확보를 우해 구글 클라우드와 전략적 협업에 나선다고 28일 밝혔다.

양사는 최신 인공지능(AI) 기술과 금융 전문성을 결합해 AI 기반 업무 혁신, 고객 금융경험 개선, 데이터 기반 의사결정, AI 금융 플랫폼 구축 등 AI·데이터 분야의 협력을 확대할 예정이다.

KB금융은 협업을 바탕으로 구글 클라우드의 생성형 AI 모델 ‘제미나이’를 활용해 데이터 분석 AI 에이전트 ‘KB DAVIS(다비스)’를 개발한 바 있다.

사용자가 일상적인 언어로 질문하면 필요한 데이터를 찾아 분석하고 결과를 제공한다. 단순한 질의응답을 넘어 사용자의 업무 맥락과 요청 의도까지 이해하는 ‘개인화된 AI 업무 비서’로 활용될 예정이다.

KB금융 임직원은 이를 통해 규정과 업무 매뉴얼, 상품 정보, 시장 데이터 등 다양한 정보를 하나의 플랫폼에서 자연스러운 대화를 통해 검색·분석하고 실제 업무에 활용할 계획이다.

KB금융은 고객서비스 영역에서도 음성과 텍스트, 이미지 등을 동시에 이해할 수 있는 ‘멀티모달(Multimodal) AI 솔루션’을 활용해 고객의 금융경험 향상과 개인 맞춤형 금융 서비스를 제공할 방침이다.

KB금융은 또 구글 제미나이를 활용해 실시간 자연어 대화가 가능한 대화형 AI 에이전트 ‘KB Star 별이’를 개발했다.

금융 상품 비교, 맞춤형 포트폴리오 안내 등 자연스러운 대화 흐름 안에서 상담이 가능한 AI 에이전트 서비스로, 현재 내부 테스트를 마치고 고객 접점에 단계적으로 적용한다.

KB금융 관계자는 “이번 협력을 계기로 AI를 단순한 업무 지원 도구가 아닌 미래형 금융 AI 서비스를 만들어가는 핵심 파트너로 발전시켜 나갈 예정”이라며 “앞으로도 KB금융은 글로벌 최고 수준의 AI 솔루션을 금융 현장에 빠르게 적용하고, 임직원의 업무 개선과 고객의 금융경험 혁신을 동시에 실현해 나가는 KB With AI 전략을 가속화해 나갈 계획”이라고 말했다.

루스 선 구글 클라우드 코리아 사장은 “KB금융그룹이 차세대 에이전틱 AI 시장을 선점하고 실현할 수 있도록 구글 클라우드의 최첨단 AI 솔루션과 안전한 엔터프라이즈 인프라를 지원하게 되어 기쁘다”고 전했다.

한편 KB금융은 지난 24일 제4차 생산적금융 협의회를 열고 첨단산업분야 유니콘 기업에 투자하는 1500억원 규모의 ‘KB국민성장 유니콘 스케일업 펀드’를 결성하기로 했다.