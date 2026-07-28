李정부 ‘국가창업시대’에도 지역격차 여전 투자자·VC·창업 네트워크 수도권 집중 정부, 지역성장펀드로 생태계 복원 나서

[헤럴드경제=부애리 기자] “심사역이나 투자자들이 대부분 서울에 있습니다.”

양동섭 시그널케어 대표는 투자 유치가 한창이던 지난해와 올해 초 경북 청도에서 서울까지 왕복 약 600km에 달하는 거리를 일주일에 두 번씩 오갔다. 기업설명회(IR)와 심사역 미팅 등 투자 유치를 위해서는 여러 차례 서울을 찾아야 했다. 국내 벤처투자의 약 80%가 수도권에 몰리면서 지역 스타트업 대표들이 매주 서울행 KTX에 몸을 싣고 있다. 투자자와 심사역 대부분이 서울에 있어 지방 기업들은 사업보다 투자 유치를 위해 더 많은 시간을 이동에 쓰는 실정이다.

양 대표는 28일 본지와 인터뷰에서 “투자 유치를 준비하던 시기에는 거의 매주 서울에 올라왔다”라며 “투자사들이 긍정적으로 검토를 해줘도 심사역 미팅과 대표 면담, IR 등 절차가 이어지면서 자연스럽게 서울을 오갈 수밖에 없었다”라고 말했다.

투자자도 인적 네트워크도 모두 서울에

지역에서 창업한 스타트업 대표들에게 서울행은 특별한 출장이 아니다. 투자자와 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC), 창업 네트워크가 대부분 수도권에 몰려 있기 때문이다. 이재명 정부가 ‘국가창업시대’를 선언하고 중소벤처기업부가 ‘모두의 창업’을 통해 전국 17개 시도에서 다양한 창업자를 발굴했지만, 국내 창업 생태계에서는 여전히 지역 격차가 좁혀지지 않고 있다. 김동아 더불어민주당 의원실에 따르면 지난해 상반기 기준 전국 벤처투자 금액의 수도권(서울·경기·인천) 비중은 79.6%로, 전체 벤처투자 10건 중 8건이 수도권에 집중된 것으로 나타났다.

식용곤충을 활용한 반려동물 사료 사업으로 출발한 시그널케어는 시장 흐름이 바뀌면서 사업 모델을 과감하게 전환했다. 현재는 농·식품 부산물을 미생물로 발효해 사료와 식품 대체 원료를 만드는 바이오 소재 기업으로 성장했다. 이런 사업 확장성을 인정받아 지금까지 약 94억원에 달하는 투자를 유치했다. 대구가 본사인 인라이트벤처스에서도 투자를 받았지만, 실제 심사 과정에서는 서울을 수없이 오갔다. 양 대표는 “인라이트벤처스는 본사가 대구지만 실제 IR이나 주요 의사결정은 대부분 서울에서 진행됐다”며 “결국 투자를 받은 곳도 거의 서울에 있는 투자사였다”라고 말했다.

그는 지방 창업 생태계에 가장 부족한 것은 ‘인적 네트워크’이라고 했다. 양 대표는 “서울은 투자받은 선배 창업가가 많고 심사역과도 자연스럽게 교류할 기회가 많다”라며 “투자를 받아본 대표들에게 직접 성장 과정을 듣고 배우는 것이 굉장히 중요한데 지역에는 그런 네트워크가 아직 부족하다”라고 말했다.

“투자 정보도 분위기도 지역에선 한계 느껴”

경남 김해에서 의료기기 스타트업 제이에이치바이오테크놀로지를 창업한 신정욱 대표의 경험도 크게 다르지 않았다. 인제대 교수로 30여년간 재직한 뒤 창업한 신 대표는 초음파를 이용해 임플란트 수술 후 치조골 회복을 돕는 의료기기를 개발하고 있다. 기술력에는 자신이 있었지만 쉽지 않았다.

신 대표는 “지방 투자사도 모태펀드를 받아 운용하지만 자기 회사도 살아남아야 하기 때문에 이미 매출이 발생한 기업에 투자하려는 경향이 강했다”라며 “기술은 좋지만 매출이 없는 기업은 마지막에 항상 ‘조금 더 지켜보자’라는 분위기로 끝났다”라고 말했다.

신 대표는 중소벤처기업부의 민간투자 주도형 기술창업지원 프로그램인 팁스(TIPS)에도 선정됐다. 그는 “서울에는 투자사 수가 많고 운용 자금도 많다 보니 기술력과 성장 가능성을 보고 투자하는 경우가 상대적으로 많았다”라며 “반면 지방은 투자사도 적고 투자 여력도 제한적이어서 초기 기업이 기회를 얻기가 쉽지 않다”라고 말했다.

충청권에서 농업 스타트업 유니아이를 운영하는 백승환 대표도 투자 유치를 위해 서울행을 반복하고 있다. 새로운 투자 라운드가 시작되면서 일주일에 한 번꼴로 서울을 찾는다. 백 대표는 투자 유치 과정에서 가장 어려운 점으로 ‘정보 부족’을 꼽았다. 그는 “농업 분야에 투자하는 VC가 어디인지, 어떤 심사역이 관련 분야를 보는지 정보를 얻기가 쉽지 않다”라고 말했다.

지역 생태계 살리기에 나선 정부

이처럼 지역 창업가들이 투자와 네트워크 부족을 호소하면서 정부도 지원책 마련에 속도를 내고 있다.중소벤처기업부는 올해 대경권과 서남권, 전북, 대전, 울산 등 5개 권역을 대상으로 4500억원 규모의 지역성장펀드를 조성한다. 모태펀드와 지방자치단체, 대학, 지역 기업 등이 함께 출자해 지역 특화 산업에 투자하는 모펀드를 만들고, 이를 바탕으로 자펀드를 조성해 지역 기업에 투자하는 방식이다.

팁스 운영지원 등 중기부의 정책들을 수행하고 있는 한국엔젤투자협회도 지역 창업 생태계를 활성화하기 위한 노력을 진행하고 있다. 지난 15일에는 ‘스케일업 서밋 2026’을 개최하고 지역 스타트업들이 수도권 기반 투자사들과 후속 투자 검토 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

다만 현장의 창업가들은 투자금만 늘린다고 해결되는 문제는 아니라고 입을 모은다. 서울을 오가지 않아도 투자자를 만나고, 선배 창업가와 경험을 나눌 수 있는 생태계 자체가 지역에도 만들어져야 한다는 것이 현장의 공통된 목소리다.

이와 관련 김봉덕 중소벤처기업부 벤처정책관은 “상반기에 ‘지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회’를 개최하고 수도권의 유명 VC와 지역 스타트업들을 연계하는 자리를 마련했다”라며 “하반기에도 권역별 대규모 IR을 추진할 예정”이라고 말했다.