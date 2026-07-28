올해 미국 수출 3000억원 전망…전년 대비 3배↑

[헤럴드경제=한영대 기자] 가온전선은 미국 글로벌 빅테크 기업 A사의 발전소 구축 사업에 약 500억원 규모의 배전 케이블을 공급한다고 28일 밝혔다.

가온전선이 미국 빅테크 기업에 발전소용 배전 케이블을 수출하는 건 이번이 처음이다. 이번 사업은 미국 빅테크 기업이 인공지능(AI) 데이터센터의 안정적인 전력 확보를 위해 직접 추진하는 자체 발전소 프로젝트다.

글로벌 빅테크 기업들은 최근 AI 성장 흐름에 대응하기 위해 데이터센터 운영에 필요한 발전소까지 직접 구축하고 있다.

가온전선은 미국 자회사 LSCUS를 통해 글로벌 빅테크 기업들과 5조원 이상 규모의 AI 데이터센터용 버스덕트 장기공급계약을 체결하며 협력을 확대하고 있다. 이번에는 본사가 발전소용 케이블 공급까지 맡으며 전력원 구축 분야로 사업 영역을 넓혔다.

연이은 수주에 가온전선 실적은 고공행진하고 있다. 가온전선은 올해 상반기 연결 기준 매출 1조6330억원, 영업이익 640억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 27.3%, 41.8% 증가했다. 미국 수출도 빠르게 늘고 있다. 올해 수출 규모는 약 3000억원으로 지난해 대비 3배 수준까지 확대될 전망이다.

정현 가온전선 대표는 “AI 데이터센터 확산으로 송전뿐 아니라 배전 시장도 빠르게 성장하고 있다”며 “국내 배전 케이블 시장 1위의 경쟁력을 바탕으로 케이블과 전력기기를 함께 공급하며 글로벌 시장 공략을 강화해 나가겠다”고 말했다.