여름휴가 맞이 해외여행 특화 카드 기능 결제 시 삼성 월렛 포인트 10% 적립 혜택

[헤럴드경제=차민주 기자] 삼성전자가 하나카드와 협력해 ‘삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드(이하 삼성 월렛 트래블로그 카드)’를 삼성 월렛에서 선보인다. 본격적인 여름휴가 기간을 맞이해 자사 스마트폰 이용자의 여행 혜택을 강화하겠단 방침이다.

28일 삼성전자는 삼성 월렛 트래블로그 카드를 전날 삼성 월렛에 추가했다고 밝혔다. 이는 삼성 월렛의 결제 편의성과 하나카드의 트래블로그 카드가 갖춘 해외여행 특화 혜택을 결합한 카드다. 이번 카드 추가를 계기로 갤럭시 스마트폰 사용자에게 차별화한 모바일 결제 경험을 제공하겠다고 이 회사는 설명했다.

구체적으로 삼성 월렛 트래블로그 카드는 ▷무료환전(환율우대 100%) ▷해외 가맹점 이용수수료 면제 ▷해외 ATM 인출 수수료 면제 등의 혜택을 제공한다.

또 해외 오프라인 결제 이용 시 삼성 월렛을 이용하면 결제 금액의 10%를 ‘삼성 월렛 포인트’로 적립해 준다. 삼성 월렛 포인트는 결제할 때마다 적립되는 포인트로, 삼성 월렛 앱을 통해 국내 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있는 선불형 간편 결제 서비스다. 최근 250만명의 가입자를 확보했다.

삼성 월렛 트래블로그 카드는 삼성 월렛 앱에서 발급 신청할 수 있다. 발급 이후 자동으로 카드 간편 등록 알림을 받아 곧바로 삼성 월렛에 등록할 수 있다. 별도 지급해야 하는 연회비는 없다.

삼성전자는 카드 출시를 기념하고자 제휴사인 하나카드와 함께 여러 이벤트도 마련했다.

우선 내달 1일부터 오는 12월 31일까지 삼성월렛 포인트 적립 한도를 기존 1만 포인트에서 2만 포인트로 확대 제공한다. 또 내달 1일부터 오는 11월 30일까지 해외 가맹점에서 20만원 이상 결제 시 갤럭시 폴드8, 갤럭시 워치9, 갤럭시 버즈4, 항공권, 키캡 등 경품을 제공하는 추첨 이벤트를 진행한다.

채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장은 “삼성 월렛은 해외 결제, 여행 서비스 등으로 글로벌 사용성을 강화해 왔으며, 이번 신규 카드로 갤럭시 사용자에게 차별화된 혜택을 추가했다”며 “삼성 녹스 기반의 보안 기능으로 안전한 모바일 결제 환경을 지원해, 사용자들이 해외에서도 걱정 없이 여행을 즐길 수 있도록 돕겠다”고 말했다.