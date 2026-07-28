“송언석 의원의 의사도 중요” 장동혁 대표 거취 관련 “장 대표가 결단할 문제” “보완수사권 폐지 시, 국민 피해 커질 것”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 권영진 의원 징계 절차와 관련해 “개인적으로는 사과를 받아들였다”며 윤리위원회가 의견을 묻는다면 선처를 바란다는 입장을 전달하겠다는 취지의 입장을 밝혔다.

정 원내대표는 28일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰에서 “권 의원이 당 단체 대화방을 통해 사과했고, 전날에는 직접 제 방을 찾아와 사과 의사를 표시했다”며 이같이 말했다.

그는 “개인적인 문제는 다 해결됐다”면서도 “최고위원회에서 탈당 권고 등 최고 수준의 징계가 논의되고 윤리위원회가 징계 절차를 개시한 상황에서 제가 ‘탈당시켜야 한다’, ‘제명해야 한다’고 말할 수는 없다”고 했다.

이어 “원내 구성원의 한 분인 만큼 제 입장에서는 선처를 했으면 좋겠다는 생각”이라며 “윤리위가 징계 절차를 개시한 이후에는 평가하기 어렵지만, 피해자 입장에서 의견을 물어온다면 선처 의견을 개진할 생각”이라고 말했다.

정 원내대표는 “저뿐 아니라 당시 저를 말리던 송언석 (전) 원내대표의 멱살도 잡았기 때문에 송 전 원내대표의 의사도 중요하다고 생각한다”고 덧붙였다.

장동혁 대표 거취 문제와 관련해서는 “취임 이후 의원들의 의견을 취합하고 있는 과정”이라며 “중진들이 자체적으로 모여 방안을 찾아보자는 취지”라고 설명했다.

그러면서 “장 지도부의 진퇴 문제는 결국 본인의 결단 또는 당헌상 선출직 최고위원 5명 가운데 4명이 사퇴해야 하는 구조”라며 “장 대표가 여러 상황을 보고 계속 갈지, 사퇴할지 결정할 문제”라고 말했다.

선거관리위원회 참정권 침해 의혹 국정조사와 재검표 문제에 대해서는 “특별검사 도입이 예정된 상황에서 국정조사위원들이 참여한 상태로 선관위 주도의 재검표가 이뤄지면 특검 수사를 무력화하거나 증거 훼손 우려가 있다는 의견이 있었다”고 설명했다.

이어 “가장 바람직한 것은 국정조사 위원, 여야, 선관위, 특별검사가 함께 투표함을 압수한 뒤 재검표를 추진하는 것”이라며 “국정조사 기간 연장을 민주당에 요청한 상태이고 민주당도 가능성을 검토하고 있다”고 말했다.

윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 사건 1심 유죄 판결에 따라 당이 선거비용을 반환해야 할 가능성에 대해서는 “아직 1심 판결에 불과하다”며 “2심과 3심이 남아 있는 만큼 지금 단계에서 그 정도까지 걱정하는 상황은 아니다”라고 밝혔다.

민주당이 추진 중인 보완수사권 폐지와 관련해서는 “검찰의 수사개시권 부분은 양보하더라도 경찰 송치 사건에 대한 보완수사권은 인정해야 한다”며 “이를 인정하지 않으면 사건 처리 장기화와 피해자 구제 미비 등 국민 피해가 커질 것”이라고 주장했다.