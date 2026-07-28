27일 동래구자원봉사센터서 진행 객실승무원 봉사동아리 ‘블루엔젤’ 소속 20여 명 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어부산이 지난 27일 부산시 동래구자원봉사센터에서 ‘양말목 공예’ 봉사활동을 진행했다고 28일 밝혔다.

이번 활동에는 에어부산 객실승무원 봉사동아리인 ‘블루엔젤’ 소속 승무원 20여 명이 참여했다.

양말목 공예는 양말 제조 과정에서 발생하는 자투리 원단을 재활용해 생활소품을 만드는 업사이클링 활동으로, 이번 활동에서는 양말목에 야광 소재를 더해 키링을 제작했다. 제작된 키링은 야간 보행 시 교통약자의 안전을 지키는 데 활용될 예정이다.

에어부산은 지난 25년 9월 부산 강서구 대저생태공원의 생태교란종 ‘양미역취’ 제거 활동을 펼친 데 이어, 26년 4월 임직원들이 직접 제작한 친환경 정화제인 ‘EM 흙공’을 부산 온천천에 던지는 환경 정화 활동에 나서는 등 다양한 친환경 활동을 지속적으로 추진하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에 앞장서고 있다.

에어부산 관계자는 “버려지는 자원에 새로운 가치를 더해 환경 보호와 이웃 사랑을 동시에 실천하는 뜻깊은 시간이었다”라며 “앞으로도 우리 주변의 이웃과 환경을 모두 생각하는 ESG 활동을 지속해 나가겠다”라고 말했다.

한편, 에어부산은 지난달 호국보훈의 달을 맞아 부산 중구 중앙동 부산지방보훈청에 부산 지역 보훈가족을 위한 기부금을 전달하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.