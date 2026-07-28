바코드 스캔 과정 없앤 ‘스파로스 스캔프리’ 0.4초 내 99.9% 정확도로 상품 인식

[헤럴드경제=김광우 기자] 신세계아이앤씨는 계산대에 제품을 올려 두기만 하면 한 번에 인식하는 기존 AI 계산대 설루션을 고도화하고 ‘스파로스 스캔프리(Spharos ScanFree)’로 새롭게 공개했다고 28일 밝혔다.

신세계아이앤씨는 이번 설루션 고도화를 계기로 국내 유통 매장뿐 아니라 일본 등 아시아 시장으로 사업 영역을 확대할 계획이다. 앞으로는 대규모언어모델(LLM) 기반 에이전트 기능을 접목해 상품 인식과 결제를 넘어 통합형 설루션으로 발전시킨다는 구상이다.

기존 자사 설루션이 1초 만에 99.5% 정확도로 상품을 인식했다면, ‘스파로스 스캔프리’는 0.4초 이내에 99.9% 정확도로 여러 개의 상품을 동시에 인식한다. 일반 셀프 계산대 대비 고객 대기 시간을 9배까지 단축했다.

인식할 수 있는 제품 단위는 5000여종(SKU)까지 확대됐다. 공산품은 물론 과일·채소 등 신선식품부터, 같은 상품이라도 모양이 제각기 다른 빵까지 바코드가 없는 상품을 인식할 수 있다.

모양, 색상 등에 큰 차이가 없어 AI가 판단하기 어려운 경우, 임의로 답을 내지 않고 고객에게 후보군을 제시해 선택할 수 있도록 했다. 고객 피드백을 실시간으로 학습해 사용할수록 인식 정확도가 높아지는 구조다.

현재 ‘스파로스 스캔프리’는 SK하이닉스 이천 캠퍼스 내 스마트 매장에 도입돼 있다. 베이커리, 즉석식품 전문점, 생활용품점 등 다양한 리테일 매장을 대상으로 도입 논의를 진행하고 있다.

지난 2024년 선보인 ‘스파로스 스캔케어’도 실질적 도입 성과가 나타나고 있다. ‘스파로스 스캔케어’는 셀프 계산대 이용 상황을 AI 비전으로 실시간 분석해 정확한 이용을 안내하는 설루션이다.

고객의 실수나 바코드 오류로 상품이 정상 스캔되지 않은 상황을 감지해 고객에게 제 스캔을 안내하고, 필요시 운영자에게 알림을 발송한다.

‘스파로스 스캔케어’를 도입한 한 유통 매장의 경우 계산 전후 무게를 비교 감지하는 일반 셀프 계산대 운영 상황 대비 고객의 직원 호출 빈도가 5분의1 수준으로 낮아졌다. 아울러 스캔 누락으로 손실되는 비용을 연간 최대 수십억까지 절감한 것으로 나타났다.

신세계아이앤씨 AI 비전 기반 설루션은 별도 서버나 외장 GPU없이 매장 내에서 이미지·영상 등 데이터를 처리하는 엣지 AI 구조로 설계돼, 정보보호에 유리하다. 기존 매장 시스템을 변경하지 않고 도입할 수도 있다. 도입 비용은 타사 설루션 대비 약 4분의1 수준으로 낮췄다.

신세계아이앤씨는 국내 시장에서 검증한 성과를 바탕으로 일본을 비롯한 아시아 시장 공략도 본격화한다

양윤지 신세계아이앤씨 대표이사는 “무인 매장에서부터 축적한 풍부한 경험을 바탕으로 설루션 고도화를 마친 만큼, 국내는 물론 해외 시장 진출에 속도를 낼 예정”이라며 “향후에는 LLM 기반 에이전트 기능을 결합해 고객 응대, 상품 안내, 매장 운영까지 지원하는 확장형 설루션으로 발전시켜 나갈 것”이라고 설명했다