25-12 승 32강 진출…스롱, 연속우승 좌절

[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 여자부 LPBA 64강 무대에서 조예은(24)이 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)를 꺾는 이변을 연출했다.

27일 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2026-2027시즌 3차 투어 LPBA 64강에서 조예은이 스롱을 25-12(16이닝)로 돌려세우고 32강에 올랐다.

경기 초반부터 조예은이 치고 나갔다. 1이닝에 4점, 2이닝에 5점을 올리는 등 두 이닝 만에 9점을 채우며 9-2로 앞서갔다. 조예은은 11-5로 간격이 조금 좁혀진 상황에서 7이닝부터 3이닝간 5-1-1 연속 득점을 터트리며 18-9 더블 스코어를 만들었다. 조예은은 24-12로 앞서던 16이닝에 마지막 1점을 마무리하며 경기를 끝냈다. 조예은의 64강 애버리지는 1.563으로 64강 중 전체 1위였다.

2021-2022시즌에 데뷔한 조예은의 개인 투어 역대 최고 성적은 32강(3회)이다. 지난 시즌까지 SK렌터카 소속이던 그는 이번 드래프트에서 지명을 받지 못해 팀리그 입성에도 실패했다. 절치부심한 이번 시즌 앞선 두 대회에선 128강에 머물렀지만, 이번 대회에선 대이변을 쓰고 32강에 올랐다.

개인 최고 성적 경신에 도전하는 조예은은 32강에서 전지연을 상대한다. 조예은과 전지연의 맞대결은 29일 오후 8시30분에 펼쳐진다. 반면 2차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 통산 10번째 우승을 차지했던 스롱은 이번 대회에서 예상치 못한 일격을 맞으면서 2연속 우승 도전이 좌절됐다.

스롱이 64강에서 탈락한 가운데 ‘당구 여제’ 김가영(하나카드)은 서유리에게 23-14(28이닝)로 승리하고 32강에 합류했다.