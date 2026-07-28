[헤럴드경제=김주리 기자] 심혈관질환과 간질환, 암 등의 위험을 높이는 고위험 음주가 최근 10년간 남성에서는 전 연령대에서 감소한 반면, 여성은 30대 이상 모든 연령층에서 증가한 것으로 나타났다. 전문가들은 여성의 음주 증가가 건강 문제뿐 아니라 사회적 피해로 이어질 수 있는 만큼 성별과 연령을 고려한 맞춤형 관리가 필요하다고 강조했다.

27일 질병관리청이 지난해 지역사회건강조사 자료를 분석한 결과에 따르면 지난해 성인 음주율은 57.1%로, 성인 10명 가운데 약 6명이 한 달에 한 번 이상 술을 마시는 것으로 조사됐다. 국내 음주율은 2021년 최저치를 기록한 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다.

남성은 한 번에 소주 7잔 이상(또는 맥주 5캔), 여성은 소주 5잔 이상(또는 맥주 3캔)을 한 달에 한 번 이상 마시는 ‘월간 폭음률’이 33.7%였다.

같은 양의 술을 일주일에 두 차례 이상 마시는 ‘고위험 음주율’은 12.0%로 집계됐다. 고위험 음주는 심혈관질환과 간질환, 암, 정신질환 등 다양한 건강 문제의 위험을 높이는 것으로 알려져 있다.

연령별 변화에서는 남녀 간 차이가 뚜렷했다.

남성은 최근 10년 동안 모든 연령대에서 고위험 음주율이 감소했다. 특히 20대는 41.6%, 30대는 36.1% 줄어 감소 폭이 컸다.

반면 여성은 20대에서만 18.5% 감소했을 뿐, 30대는 19.1%, 40대는 31.0%, 50대는 13.2% 증가하는 등 30대 이상 모든 연령층에서 고위험 음주가 늘어난 것으로 나타났다.

질병청은 흡연과 만성질환, 우울 증상도 고위험 음주와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석했다.

흡연자의 고위험 음주 가능성은 비흡연자의 2.6배였으며, 고혈압이나 당뇨병 등 만성질환 진단 경험자는 1.3배, 우울 증상이 있는 사람은 1.2배 높은 것으로 조사됐다.

지역별로는 지난해 월간 음주율이 울산(60.6%)에서 가장 높았고, 전북(52.2%)이 가장 낮았다. 월간 폭음률도 울산이 39.0%로 전국 최고를 기록했다.

고위험 음주율은 강원(15.7%)이 가장 높았으며 충북(14.4%), 울산(13.3%) 등이 뒤를 이었다. 다만 2016년과 비교하면 모든 시·도에서 고위험 음주율은 감소했으며, 세종(-5.7%포인트), 제주(-5.1%포인트), 인천(-4.1%포인트)의 감소 폭이 상대적으로 컸다.

음주율이 높은 지역일수록 스트레스 인지율도 높은 경향을 보였다. 월간 음주율이 높은 지역의 스트레스 인지율은 23.5%로, 낮은 지역(20.1%)보다 높았다. 또 고위험 음주율이 높은 지역에서는 만성질환 진단율이 31.6%로 낮은 지역(21.7%)보다 크게 높았다.

국제적으로도 우리나라의 폭음 수준은 여전히 높은 편이다. 경제협력개발기구(OECD)의 ‘한눈에 보는 보건의료 2025(Health at a Glance 2025)’에 따르면 2023년 기준 우리나라의 월간 폭음률은 비교 가능한 27개국 가운데 다섯 번째로 높았다.

제갈정 이화여대 교수는 “음주량이 늘면 질병 발생 부담이 커지므로 한 잔이라도 마시지 않는 게 가장 안전하다”며 “특히 음주 당사자의 피해도 문제지만, 음주운전이나 사고, 임신 중 음주에 따른 기형아 출산 등 주변에 간접 피해를 유발하기 때문에 음주는 사회문제로 볼 수 있다”고 강조했다.

임승관 질병청장은 “지방자치단체, 관련 기관에서는 이번 분석 결과를 바탕으로 성별·연령별 음주 특성을 반영한 지역 맞춤형 음주 예방·관리 정책을 추진해야 한다”고 말했다.

전문가들은 여성은 남성보다 체내 수분 비율이 낮고 알코올 분해 효소 활성도 상대적으로 적어 같은 양의 술을 마셔도 혈중알코올농도가 더 높아질 수 있다고 설명한다. 특히 반복적인 폭음은 간질환뿐 아니라 심혈관질환과 일부 암, 정신건강 악화 위험까지 높일 수 있는 만큼 술자리가 잦은 직장인과 중년층은 음주 빈도와 양을 점검하고 절주 습관을 들이는 것이 건강을 지키는 데 중요하다고 조언한다.