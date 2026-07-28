선박 작업자 해상 추락 상황 가정…SOS 전파부터 원격의료까지 점검 바다내비 중앙센터 부산 이전 후 첫 합동훈련

[헤럴드경제=김선국 기자] 해양수산부가 선박 작업자의 해상 추락 사고를 가정한 긴급구조 훈련을 실시하며 바다내비 기반 해양사고 대응체계를 점검한다.

해양수산부는 오는 29일 부산항 오륙도 인근 해상에서 ‘선박사고 긴급구조 비상대응 합동훈련’을 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 훈련에는 해수부와 부산지방해양수산청, 부산해양경찰서, 부산대병원 등 관계기관이 참여한다. 실제 선박 운항 중 작업자가 다치는 상황을 가정해 바다내비 선박 단말기와 모바일 애플리케이션(앱)으로 긴급구조신호(SOS)를 전송하고, 구조기관의 현장 출동과 해상 원격의료 지원까지 전 과정을 점검한다.

바다내비는 선박 충돌·좌초 위험경보와 실시간 해상교통정보, 기상정보 등을 제공하는 해양안전 서비스다. 전용 단말기를 설치한 선박은 해상무선통신망(LTE-M)을 이용해 연안에서 최대 100㎞ 떨어진 해상에서도 서비스를 이용할 수 있다.

이번 훈련은 지난 22일 지능형 해상교통정보 중앙센터(바다내비 중앙센터)가 세종에서 부산으로 이전한 이후 처음 실시되는 합동훈련이라는 점에서도 의미가 있다.

정도현 해수부 해사안전국장은 “바다내비 중앙센터의 부산 이전 이후 처음 실시하는 훈련인 만큼 관계기관 간 긴밀한 협력체계를 구축해 연안선박과 해상 종사자의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.