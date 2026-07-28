[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 여름밤 국가유산의 매력을 만끽할 수 있는 대표 야간 문화행사인 ‘월영야행’을 오는 31일부터 8월 9일까지 월영교와 임청각 일원에서 개최한다고 28일 밝혔다.

올해로 9회째를 맞는 월영야행은 국가유산청과 경북도, 안동시가 주최하고 (재)한국정신문화재단이 주관한다.

올해는 기존 월영교 중심 행사 공간을 독립운동의 성지인 임청각까지 확대해 조선시대 민속문화유산과 근현대 독립운동 역사를 하나의 역사문화 동선으로 연결했다.

이와 함께 신규 프로그램 11종을 마련해 방문객들에게 보다 다채로운 국가유산 체험 기회를 제공한다.

새롭게 조성된 동선에서는 독립운동의 의미를 되새길 수 있는 체험 프로그램이 운영된다.

‘무궁화꽃이 피었습니다-광복으로 가는 길’은 석주 이상룡 선생의 만주 망명 여정을 모티브로 한 역사 도보 프로그램으로, 행사 기간 매일 오후 7시 30분 임청각을 출발해 와룡터널과 안동무궁화공원까지 걷는다.

상설 프로그램인 ‘태극기 휘날리며 1894 안동의 밤’에서는 태극기 구슬 볼펜 만들기와 광복군 암호 해독 미션 등을 통해 태극기의 의미와 독립운동 정신을 체험할 수 있다.

또 오는 8월 1일 오후 7시에는 강변 실개천을 출발해 임청각과 월영가람길, 월영교를 달리는 가족 참여형 야간 마라톤 ‘런앤런(Learn&Run)’도 열린다.

가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 다양하다.

반려견 야간 스냅사진을 촬영하는 ‘월영 멍멍 촬영소’, 어린이 역사·문화 골든벨 ‘월영별과’, ‘월영놀이터’, ‘월영 꼬마장터’를 비롯해 경상북도호국보훈재단과 함께하는 ‘동화책 콘서트’가 운영된다.

더불어 사전 예약 프로그램은 9종으로 확대돼 ‘선성현의 밤, 마음을 다스리는 시간’과 ‘K-Sound Bath: 활인심방과 소리명상’ 등을 운영한다.

이와 함께 ‘내 고장 청포도길’, ‘수운잡방’ 특별전, ‘안동 무궁화 축전’을 비롯해 안동시립합창단 공연, 놋다리밟기, 하회별신굿탈놀이, 뮤지컬 ‘신 웅부전’ 등 전시와 공연도 다채롭게 펼쳐진다.

권기창 안동시장은 “올해 월영야행은 월영교에서 임청각까지 역사문화 동선을 확대해 조선시대 민속문화부터 근현대 독립운동의 역사까지 함께 만날 수 있도록 준비했다”며 “시민과 관광객 모두가 달빛 아래 안동 국가유산의 가치와 아름다움을 즐기는 특별한 여름밤이 되길 바란다”고 말했다.