서울신용보증재단, ‘서울시 구석구석 골목경기 동향’ 6월 골목경기 체감지수 93.1점, 전달 비해 0.3점↑ 매출액 4만원 증가했지만 소득은 1만원 감소

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시 소상공인의 6월 체감경기와 평균 매출이 전월보다 개선된 것으로 나타났다. 다만 평균 소득은 전월 보다 감소해 골목경기의 회복세가 실질적인 경영 여건 개선으로 이어지기까지는 시간이 더 필요할 것으로 보인다.

서울신용보증재단(이하 서울신보)이 발표한 ‘서울시 구석구석 골목경기 동향’ 7월호에 따르면 6월 골목경기 체감지수는 2개월 연속 하락세에서 벗어나 소폭 반등했다. 서울시 구석구석 골목경기 동향에서는 업종·연령·업력별 서울시 소상공인의 체감경기와 매출·소득 변화, 경영애로 및 자금 활용 현황을 종합 분석해 서울 지역 소상공인 경영환경을 다각도로 분석한다.

이에 따르면 6월 서울시 소상공인의 골목경기 체감지수는 93.1점으로 전월(92.8점)보다 0.3점 상승했다. 7월 골목경기에 대한 전망도 6월 체감지수보다 0.3점 높은 93.4점으로 나타났다.

업종별로는 도소매업의 골목경기 체감지수가 93.3점으로 전월보다 4.0점 상승해 가장 큰 개선 폭을 보였다. 서비스업의 체감지수는 95.6점으로 전월보다 1.2점 상승하며 전 업종 중 가장 높은 수치를 기록했다. 반면 외식업과 제조·건설업은 각각 3.0점 하락했고, 기타 업종도 1.7점 낮아져 업종별 경기 체감은 엇갈린 모습을 보였다.

연령대별로는 30대 이하의 체감지수(99.3점)가 전월보다 3.9점 상승했고, 업력별로는 1~3년 사업체의 체감지수(97.6점)가 1.3점 상승했다. 7월 전망지수도 각각 99.7점과 98.1점으로 나타나 해당 그룹에서 경기회복에 대한 긍정적인 흐름이 이어질 것으로 전망됐다.

6월 평균 매출액과 소득은 엇갈린 흐름을 보였다. 점포당 평균 매출은 2080만원으로 5월(2076만원)보다 4만원 증가한 반면, 평균 소득은 358만원으로 5월(359만원)보다 1만원 감소했다. 매출은 전월에 비해 소폭 증가했지만 소득 상승으로 이어지지 못하면서 소상공인의 실질적인 경영 실적이 개선된 것으로 보기엔 제한적인 것으로 나타났다.

한편, 서울신보는 경영실적 개선이 더딘 소상공인을 위하여 저금리·장기 상환 사업자금 확보와 성장 단계별 경영 개선을 지원하고 있다. 또 폐업을 경험한 뒤 재기를 희망하는 소상공인을 돕는 ‘서울형 다시서기 프로젝트’ 사업도 진행 중이다.

박재용 서울신보 경영전략부문 이사는 “앞으로도 생생한 현장 데이터를 활용해 소상공인의 경기 동향과 경영 애로를 신속하게 파악하고 현장의 어려움을 해소할 수 있도록 적극 지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.